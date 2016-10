Infantino will mit mehr Teams an der WM mehr Landesverbände glücklich machen. Was sich wie eine flotte Geste anhört, ist vor allem für etwas gut: Sich die Stimmen der Kleinen für die Wiederwahl zu sichern. Da diese dann auch von einer WM-Teilnahme träumen dürfen. Und natürlich spült dieser Schachzug auch mehr Geld in die Fifa-Kassen.

Diese Vorgehensweise hat sich Infantino von seinem Walliser Vorgänger Sepp Blatter abgeschaut. Der hatte sich mit diesem Muster die durchgehende Präsidentschaft von 1998 bis zu ihrem allseits bekannten Ende gesichert.

Schon an der letzten EM mit 24 statt 16 Teilnehmer waren dies die Hintergründe. Die Folge? Eine wenig spannende Gruppenphase, in der nach zwei Wochen nur acht Teams ausschieden. Und obendrauf komplizierte Rechnereien, welches denn die sechs besten Gruppendritten sind.

Noch schlimmer wäre es an der WM mit 48 Teams und einer zweiten Quali nach der Quali. Die National-Trainer müssten ihre Kader aufbieten, wochenlang vorbereiten – und dann ist es unter Umständen vorbei, bevor es richtig losgeht. Und wie sollen die Fans ihre Reisen planen, wenn sie erst drei Tage vor Beginn des Turniers wissen, ob man überhaupt qualifiziert ist?

Es ist wie so oft, wenn Funktionäre in den Teppichetagen über die Köpfe des kleinen Mannes entscheiden. Es gibt zu viele Verlierer und einen grossen Profiteur. Die Fifa.