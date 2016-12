Das geht unter die Haut :  Schwester von Chape-Goalie trauert mit Tattoo um toten Bruder

Vergangene Woche sind beim Flugzeug-Absturz in Kolumbien 71 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern sind auch 19 Spieler des Brasil-Vereins Chapecoense, die auf dem Weg zum Finalspiel der Copa Sudamerica waren.

Nach der traurigen Gewissheit huldigt die Schwester von Chapes Nummer-1-Goalie Danilo (†31) ihrem Bruder. Er überlebte zwar das Unglück, starb wenig später jedoch auf dem Weg ins Spital.

Auf Facebook postet Daniele Padilha (19) ein Bild ihrer neuen Tätowierung. Zu sehen ist der Torhüter von hinten mit seiner Nummer eins und einem Heiligenschein über dem Kopf.

«Du gehörst für immer zu meiner Geschichte, bleibst für immer in meinen Erinnerungen und in meinen Gebeten. Für immer wirst du in meinem Herzen und auf meinem Körper sein. Ewige Liebe, mein Bruder», schreibt sie unter das Bild ihrer Rücken-Tätowierung. Nicht nur die Tinte geht hier unter die Haut. (rae)