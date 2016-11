Damit er den Vertrag nicht verlängert: 100 Millionen Euro für Messi

Lionel Messi gehört seit Jahren zu den gefragtesten Spielern der Fussball-Welt. Doch der Argentinier hat bisher als Profi einzig das Barcelona-Trikot übergestreift. Nachdem der Zauberfloh eine vorzeitige Vertragsverlängerung abgelehnt hat, könnte sich dies nun erstmal ändern – ein höchst unmoralisches Angebot ist bei Lionel Messi eingegangen.

Wie die spanische Zeitung «El Mundo» berichtet, ist ein nicht genannter Klub bereit eine astronomische Summe zu zahlen, wenn Messi seinen Vertrag bei Barça nicht verlängert.

Die Rechnung ist einfach: Willigt Messi ein, erhält er als Bonus ein Handgeld von 110 Millionen Franken und wäre ab Sommer 2018 ablösefrei zu verpflichten. Nicht mehr viel im Vergleich zu der vertraglich geregelten Ablösesumme von 270 Millionen Franken.

Welcher Verein den Superstar verpflichten will, verrät die spanische Tageszeitung nicht. Die Grössenordnung des Angebots lässt jedoch auf einen chinesischen Verein schliessen.

Ein anderes Gerücht um die Zukunft des fünffachen Weltfussballers gibt die Zeitung «Marketing Deportivo» bekannt: Manchester United will Messi in Kooperation mit Adidas verpflichten. Der deutsche Sportartikel-Gigant, der seit 13 Jahren mit ihm zusammenarbeitet, will mit den Red Devils insgesamt 220 Millionen für den 29-Jährigen bezahlen. Die eine Hälfte als Bonus, falls er den Vertrag mit Barça nicht verlängert, die andere, wenn Messi bei ManUtd unterschreibt. Und das alles bei einem geschätzten Jahresgehalt von 50 Millionen Franken – Wahnsinn! (aho)