Nach nur 123 Tagen: Aus für Trainer Roberto Di Matteo bei Aston Villa

Di Matteo und Aston Villa gehen per sofort getrennte Wege. Dies schreibt der Klub am Montagvormittag in einer Pressemitteilung. Grund dafür sind die enttäuschenden Resultate. Villa liegt nach elf Spieltagen in der zweiten englischen Liga auf Rang 19.

Der Schaffhauser ist mit seiner Entlassung nach nur 123 Tagen der Trainer mit der kürzesten Amtszeit der Aston-Villa-Geschichte. In seinen zwölf Wettbewerbsspielen (inkl. Cup) schaffte Di Matteo nur einen Sieg bei sieben Remis und vier Niederlagen. Der direkte Wiederaufstieg ist für den englischen Traditions-Verein damit bereits in weite Ferne gerückt.

Es ist nach Schalke und Chelsea bereits die dritte Entlassung in vier Jahren für den 46-Jährigen.

Als möglicher Nachfolger Di Matteos wird derzeit Steve Bruce gehandelt. Der Ex-Manchester-United-Spieler ist nach seinem Rücktritt als Cheftrainer von Hull City zurzeit vereinslos.

Ad interim übernimmt der bisherige Assistent Steve Clarke. (rib/aho)