Murat Yakin: Ex-FC Basel-Trainer ist Kandidat für VfL Wolfsburg

Es ist ruhig geworden um Murat Yakin (42). Seit 15 Monaten ist der Basler Meister-Trainer ohne Job, seit er und Spartak Moskau sich trennten.

Landet er nun in Deutschland? Wie «SPORT BILD» berichtet, ist er bei Wolfsburg auf der Liste als Nachfolger für den entlassenen Dieter Hecking. Yakin wird als Kandidat neben André Villas-Boas (ex Chelsea), André Breitenreiter (ex Schalke), Marc Wilmots (ex Belgien) sowie Interims-Trainer Valerien Ismael gehandelt.

«Habe von Wolfsburg bis jetzt noch nichts gehört»

BLICK konfrontiert den 42-Jährigen mit den Wolfsburg-Gerüchten. Yakin sagt dazu: «Ich beobachte den Fussball im In- und Ausland mit grossem Interesse und wäre bereit für eine neue Herausforderung. Von Wolfsburg habe ich bis jetzt aber noch nichts gehört.»

Seit seinem Abgang in Russland wurde Yakin bereits bei YB, St. Gallen und Sion sowie bei seinem Ex-Klub Stuttgart und Hannover als Kandidat für den Trainerposten gehandelt.