Wolfsburg in der Krise :  Mehmedi schiesst Benaglio und Rodriguez weiter ins Elend

Wolfsburg – Leverkusen 1:2

Alle Augen auf die Schweizer Profis: Weil Stammgoalie Casteels krank ist, hütet Captain Diego Benaglio wieder einmal das Wolfsburg-Tor. Nati-Spieler Ricardo Rodriguez spielt erneut als Innenverteidiger und beweist auch von dieser Position seinen feinen linken Fuss: Sein langer Ball findet Caligiuri, der Arnold mit einem einfachen Querpass bedient – 1:0! Doch dann drehen die Leverkusener das Ding: Zuerst läuft Mehmedi seinem Landsmann Rodriguez davon und versenkt den Ball in der 79. Minute zum Ausgleich. Fünf Minuten später schlägt dann allerdings ein Kicker ohne Schweiz-Bezug zu: Der Kroate Tin Jedvaj bezwingt Benaglio zum zweiten Mal und sorgt dafür, dass die ambitionierten Wolfsburger mit ihren mageren sechs Pünktchen weiter auf dem Relegationsplatz stehen.

Augsburg – Bayern München 1:3

Ein Holländer und ein Pole machen für die Münchner in Bayerisch Schwaben alles klar. Erst bedient Arjen Robben Robert Lewandowski, der in der 19. Minute das erste Tor des Tages markiert. Keine 120 Sekunden später sind die Rollen zwar vertauscht, das Ergebnis bleibt gleich: Lewandowski legt auf Robben zurück, der trifft zum 2:0 für die Bayern. Und was zweimal funktioniert, geht auch ein drittes Mal gut. Unmittelbar nach der Pause lanciert Robben wieder Lewandowski, der Marwin Hitz im Augsburg-Tor erneut keine Chance lässt. Koos Tor zum 1:3 bringt die Bayern dann nicht mehr in Bedrängnis.

Darmstadt – Leipzig 0:2

Lange rennen die Sachsen an, in der zweiten Halbzeit ist der Lilien-Riegel am Böllenfalltor dann geknackt: Der kurz nach der Pause eingewechselte Marcel Sabitzer bringt den Tabellenzweiten nach einem der vielen RB-Angriffe über rechts in Führung (57.). Der Österreicher macht kurz vor Schluss alles klar, als er wieder von rechts bedient wird und zum zweiten Mal trifft.

Mainz – Ingolstadt 2:0

In der ersten Hälfte verwehrt Schiri Gräfe den Mainzern einen Penalty. Nach der Pause hat das Team von Martin Schmidt dann mehr Glück. Nach einem Foul von Hartmann an Brosinski verwandelt Malli vom Punkt. In den Schlussminuten sichert der eingewechselte Öztunali den Mainzern nach einem Konter gegen harmlose Ingolstädter (mit Hadergjonaj) den verdienten Sieg.

Bremen – Freiburg 1:3

So einfach kanns gehen: Freiburgs Maximilian Philipp schnappt sich nach einer halben Stunde und einem Einwurf den Ball, dribbelt sich durch die Bremer Hintermannschaft und trifft mit einem satten Schuss. Klar, dass sich die Werder-Abwehr da nicht allzu geschickt anstellt. Aber es geht noch dämlicher: Nach einem Eckball reisst Manneh den Freiburger Guedé um. Grifo tritt zum Penalty an – 0:2. Garcias überraschender Anschlusstreffer (67.) bringt die Breisgauer nicht aus dem Konzept, Ex-Hopper Abrashi stellt mittels abgefälschtem Schuss den alten Abstand wieder her. (eg)