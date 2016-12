«Wir sind einfach zu dumm!» :  Mainz-Schmidt geht auf seine Spieler los

Mit einer 0:3-Derby-Packung in die Weihnachtsferien – Mainz 05 hat zum Vorrunden-Ende eine ganz bittere Pille zu schlucken.

Obendrauf gibts den Spielausschluss von Cordoba nach einer geahndeten Tätlichkeit. Schon wieder!

Denn: Es ist bereits der sechste Platzverweis der Mainzer in dieser ersten Saisonhälfte. Viel zu viel für Trainer Martin Schmidt.

«Das ist nicht Mainz 05. Wir sind als Team zu hitzköpfig, lassen uns zu leicht provozieren», wettert der Schweizer in der «Bild». Und legt nach: «In der Angelegenheit sind wir einfach zu dumm!» Hoppla.

«In so vielen Spielen mit einem Mann weniger zu Ende spielen zu müssen, geht nicht. Es tröstet zwar, dass wir leicht fünf bis sechs Punkte mehr haben könnten, es hilft aber nichts.»

Wenig überraschend also, dass er deshalb in der Winterpause mit seinem Team an der Disziplin arbeiten will.