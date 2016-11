BVB-Bürki bricht sich gegen Bayern die Hand!

Viel Pech für Roman Bürki! Wie sein Verein Dortmund am Sonntag bekanntgibt, hat sich der Schweizer Nati-Goalie beim 1:0-Sieg im deutschen Clasico gegen Bayern einen Mittelhandbruch zugezogen.

Der 26-Jährige müsse operiert werden und werde rund acht Wochen ausfallen.

@RBuerki1 hat sich bei #bvbfcb einen Mittelhandbruch zugezogen. Leider ist eine OP notwendig, die Ausfallzeit betr… https://t.co/ujSC3a0BcV — Borussia Dortmund (@BVB) 2013-07-22 14:22:09.0

Somit ist für Bürki die Vorrunde beendet. Als Ersatz wird Routinier Roman Weidenfeller (36) wieder zwischen den Pfosten stehen.

Hart, härter, Bürki!

So bitter diese Verletzung, so beeindruckend seine Nehmer-Qualität. Bürki spielte gegen die Bayern über 90 Minuten durch und lässt sich auch nach dem Spiel nichts anmerken: «Zusammen haben wir es geschafft», verkündet er am Samstagabend feierlich auf Twitter. (sih)