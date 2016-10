Bürki lobt Torschütze Mehmedi

Das freut auch Nati-Coach Vladimir Petkovic: Nach 343 torlosen Tagen trifft sein Offensiv-Mann Admir Mehmedi endlich wieder einmal für Bayer Leverkusen. Er bringt den Pillen-Klub gegen Favorit Borussia Dortmund bereits nach 10 Minuten auf die Siegerstrasse.

Mehmedi köpft gegen Nati-Kollege Roman Bürki ein. Zuletzt skorte der Winterthurer in der Bundesliga am 24. Oktober 2015 beim 4:3-Sieg gegen Stuttgart.

Der Mexikaner Chicharito macht für den Mehmedi-Klub den Deckel zu.

Bürki, der am Montag mit dem gestrigen Gegner Mehmedi in Feusisberg SZ zur Nati ins Vorbereitungs-Camp vor dem WM-Quali-Spiel in Ungarn (7. Oktober) einrückt, lobt: «Ein Super-Tor!»

Mehmedi sagt: «Der Treffer tut mir sehr gut. Ich wusste, dass es irgendwann wieder klappen wird. Aber ich bin eben nicht so ein Torjäger wie Chicharito.»

Die Nati-Kollegen Mehmedi und Bürki tauschen ihre Shirts.