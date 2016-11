Hat FC Ingolstadt Auge auf FC Luzern-Trainer Markus Babbel geworfen?

Zehn Spiele, nur zwei Punkte, Tabellen-Vorletzter. Am Sonntag hat der FC Ingolstadt die Notbremse gezogen und Trainer Markus Kauczinski entlassen. Michael Henke übernimmt, wie am Dienstag bekannt worden ist, interimistisch.

Die Frage bleibt aber: Welcher Chef-Trainer soll Ingolstadt, das Team des ehemaligen YB-Spielers Florent Hadergjonaj, aus dem Tabellenkeller führen?

Der Name von Murat Yakin ist schon gefallen. Nun ist laut «SID» auch Markus Babbel ins Spiel gebracht worden. Der Deutsche besitzt beim FC Luzern einen Vertrag bis Sommer 2018, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen.

In Ingolstadt würde Babbel auf seinen ehemaligen Bayern-Mitspieler Thomas Linke (und den ehemaligen FCL-Stürmer Dario Lezcano) treffen. Linke amtet aktuell als Sportdirekter der Ingolstädter.

Babbel, vor seinem Engagement in Luzern schon Bundesliga-Coach bei Stuttgart, Hertha und Hoffenheim, lässt via «Luzerner Zeitung» ausrichten: «Zu Spekulationen äussere ich mich generell nicht. Ich habe einen Vertag hier in Luzern.» (yap)