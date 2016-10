Bundesliga: Fabian Schär zum HSV?

Es ist wieder ein bitteres Wochenende für Fabian Schär (24). Der Nati-Verteidiger steht beim 1:0-Sieg von Hoffenheim gegen Hertha BSC wieder nicht im Kader. Zum vierten Mal in Folge spielt er keine Sekunde. Warum bloss?

Klar scheint: Das Verhältnis zwischen Jung-Trainer Julian Nagelsmann (29) und Schär ist belastet, darauf deutet Schärs zweideutiger Tweet hin: «Verliere niemals den Respekt.» Wobei der Nationalspieler, so erzählen es Vertraute hinter vorgehaltener Hand, mit diesem Satz auch durchaus sich selbst in die Pflicht nimmt.

Dennoch sei die Frage erlaubt, warum Hoffenheim ein derart krummes Ding mit dem Innenverteidiger abzieht. Bei der EM 2016 gehörte er zum besten Team der Vorrunde – gewählt von der französischen Sportbibel «L’Equipe».

Während es vor der EM noch hiess, Hoffenheim lasse ihn für etwa vier Millionen Euro ziehen, verlangte der Klub danach plötzlich deren zehn. Das konkrete Interesse von Valencia zerschellte daran, weil die Spanier zu jenem Zeitpunkt mit dem Financial Fairplay – also nicht mehr Geld ausgeben als einnehmen – zu kämpfen hatten.

Wahrscheinlich ist aber, dass man ihn nun im Winter gehen lässt. Und offenbar denkt der Hamburger SV an die Schweizer Erfolgs-Innenverteidigung – und will Schär als Partner von Captain Johan Djourou holen. Ein Indiz dafür ist auch, dass der Kontakt von Schärs Berater-Agentur Sports-Total zu HSV-Investor Klaus-Michael Kühne als gut bis sehr gut einzustufen ist.

So oder so: In der Nati wird Schär seinen Platz wohl behaupten können. Der Zusammenzug vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer (13. November in Luzern) wird für ihn eine willkommene Abwechslung sein.