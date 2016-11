So gehts Bürki nach der Hand-OP: «Die Schwestern sind ganz lieb»

BLICK: Hallo Roman, wie gehts?

Roman Bürki: Danke, den Umständen entsprechend gut. Ich habe noch ein wenig Schmerzen. Und ich hatte eine Vollnarkose.

Weshalb?

Auf meinen Wunsch.

Wie erlebten Sie den 8:4-Hammer-Erfolg Ihrer Kollegen in der Champions League gegen Legia Warschau?

Nur im Live-Ticker – wegen der Folgen der Narkose.

Wann dürfen Sie das Krankenhaus in Dortmund verlassen?

Eigentlich schon jetzt. Die kümmern sich aber so gut um mich, deshalb habe ich entschieden noch zu bleiben.

Sind die Krankenschwestern so hübsch?

Es sind ganz liebe Schwestern.

Wie haben Sie sich am Samstag den Mittelhandknochen übrigens gebrochen?

Ich versuchte in einer Aktion den Ball weg zu boxen …

… in einem Luftkampf mit Bayern-Stürmer Lewandowski, oder?

Ja, ich versuchte dem Ball eine andere Flugbahn zu geben. Beim Zusammenprall verspürte ich ein kurzes Stechen in der Hand. Auch als ich aufgestanden bin und mich dabei auf die Faust gestützt habe. Nach dem Spiel spürte ich ein leichtes Ziehen im rechten Ringfinger, mehr nicht. Beim Nachtessen am Samstagabend zupfte ich am Finger rum. Die Gelenke knacksten wie üblich. Erst am nächsten Morgen war die Hand ziemlich geschwollen.

Wann kehren Sie auf den Rasen zurück?

Nach den ersten Prognosen falle ich acht Wochen aus.

Sie wollen sicher schneller zurück …

Nein, ich habe mir kein Ziel gesetzt: Die Hände sind für einen Torwart etwas vom Wichtigsten. Deshalb hat oberste Priorität, dass der Bruch zu hundert Prozent ausheilt.

Wurde die Bruchstelle mit Metall fixiert?

Ja, ich habe eine Platte drin.

Wann kommt die wieder raus?

Wenns nicht stört, kann sie drin blieben.

Wo machen Sie die Reha? In der Schweiz?

Das ist noch nicht klar, darüber haben wir noch nicht geredet.