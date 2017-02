Siegtor für Augsburg in der 94. Minute :  Bobadilla vermiest Werder den Sonntag

Zwei Mal liegt der FC Augsburg mit Goalie Marwin Hitz zuhause gegen Werder Bremen in Rückstand. Doch die Bremer Tore von Selassie (26.) und Kruse (65.,Pen.) gleichen Schmid (28.) und Koo (79.) jeweils wieder aus.

Und als sich in Augsburg alles auf ein 2:2 einstellt, schiesst Ex-Basel- und YB-Stürmer Raul Bobadilla das Heimteam doch tatsächlich in der 94. Minute noch zum Sieg.

Nicht gezittert wird unterdessen in Frankfurt. Die Eintracht sichert sich dank Toren von Hasebe (74.,Pen.) und Rebic (83.) den Sieg im Hessenderby gegen Schlusslicht Darmstadt und klettert damit an Borussia Dortmund vorbei auf Platz 3 in der Tabelle.

Den 2:0-Sieg sieht der Schweizer Nati-Stürmer Haris Seferovic von der Bank aus. (wst)