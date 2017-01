Seferovic und Tarashaj eingewechselt :  Meier vermiest Schalke die Freitagsparty

Die eher schlechte als rechte Hinrunde auf das Verletzungspech von Schalke 04 zu schieben, wäre vermessen. Das Lazarett ist zwar gross: Coke, Baba, Embolo, Huntelaar und Di Santo sind alles Langzeit-Verletzte. Sportchef Heidel sagt aber: «Nach den Verpflichtungen von Badstuber, Caligiuri und Burgstaller sind die Transferaktivitäten abgeschlossen.» Das Schalker Kader scheint damit genügend breit aufgestellt.

Auch für die auswärtsschwache Eintracht aus Frankfurt? Zwar startet Schalke stürmisch, mit der Zeit aber kommt Frankfurt im intensiven Spiel an. Bis die Gäste in der 33. Minute einen Freistoss zugesprochen bekommen. Hasebe spielt den Ball zur Mitte, Goalgetter Meier löst sich, Naldo pennt. 0:1.

Die Schalker werden mit Pfiffen in die Kabine geschickt. Die erhoffte Wirkung der königsblauen Kurve bleibt allerdings vorerst aus. Neuzugang Guido Burgstaller – der Österreicher kam vor einigen Tagen von Nürnberg – vergibt nach dem Seitenwechsel zwei gute Möglichkeiten.

Schalke powert, Frankfurt lauert. Der Ausgleich des Heimteams will aufgrund fehlender Präzision und Durchschlagskraft nicht fallen. Es bleibt beim knappen Auswärtssieg der Eintracht. Die Schweizer nehmen dabei Nebenrollen ein: Seferovic wird in der 62. Minute eingewechselt, Tarashaj in der Nachspielzeit.

Für die Eintracht bedeutet dieser Vollerfolg – zumindest vorübergehend – den Sprung auf den dritten Platz. Das Team von Niko Kovac darf sich nun definitiv nach oben orientieren. Zur Erinnerung: Noch im vergangenen Mai sah es ganz anders aus. Damals rettete Seferovic Frankfurt in der Relegation gegen Nürnberg. (leo)