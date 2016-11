Seferovic trifft, Benaglio hext, Schär floppt :  Schweizer Wahnsinn in der Bundesliga

Frankfurt – Dortmund 2:1

Joker Haris Seferovic schiesst den BVB von Wolke sieben. Wenige Augenblicke nach Aubameyangs Ausgleich (13. Liga-Treffer) schiebt der Nati-Stürmer nach einem Doppelpass mit 1:0-Torschütze Huszti den Ball überlegt in die Ecke zum 2:1 (79.). Bürki-Ersatz Weidenfeller kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Für Seferovic ists das zweite Goal der Saison. Die Gäste kassieren die erste Pleite seit dem 1. Oktober (0:2 in Leverkusen), zuletzt hat das Tuchel-Team die Bayern geschlagen und in der Champions League einen Torrekord aufgestellt.

Ingolstadt – Wolfsburg 1:1

Noch keine 20 Minuten sind gespielt, da verschuldet Nati-Crack Ricardo Rodriduez einen Elfmeter. Doch Keeper Diego Benaglio rettet seinen Landsmann und kann den satten und platzierten Schuss Hartmanns in die linke Ecke wegfausten! Die Ingolstädter kommen aber trotzdem zur Führung – dank Ex-YBler Hadergjonaj, dessen butterweiche Flanke Jung (30.) in die entgegengesetzte Laufrichtung von Benaglio köpfelt. In der Schlussphase rächt sich die mangelnde Chancenauswertung der Hausherren: Die Wölfe kommen dank Caligiuri (78.) zum glücklichen 1:1 und nehmen einen Punkt mit nach Hause.

Gladbach – Hoffenheim 1:1

Da steht Fabian Schär endlich wieder einmal (zuletzt am 2. Spieltag) in der Startelf und dann dies: Der Hoffenheimer Verteidiger verschuldet das 0:1 und wird zur Pause prompt wieder ausgewechselt. Beim Gegentor klärt er eine Hereingabe ungenügend zur Mitte und ist dann beim Duell mit Torschütze Dahoud (25.) viel zu passiv. Ein bitterer Nachmittag für den Nati-Verteidiger. Und ausgerechnet der für Schär eingewechselte Amiri gleicht nach dem Seitenwechsel für die Gäste aus (53.). Beim 1:1 bleibts. Hoffenheim (bis 58. mit Zuber, ohne Schwegler) und Gladbach (mit Sommer und Elvedi, ohne Drmic) haben beide im November keinen einzigen Dreier zustande gebracht.

Hamburg – Bremen 2:2

Wildes Nord-Derby in der Hansestadt! Zur Halbzeit steht es zwischen den Krisen-Klubs HSV und Werder bereits 2:2. Das Schlusslicht liegt zwei Mal dank Gregoritsch (3./28.) in Front, kassiert aber jeweils prompt den Ausgleich. Bartels (14.) und Gnabry (45.) treffen für die Gäste. In Durchgang zwei fallen dann keine Tore mehr, der HSV bleibt weiter ohne Saisonsieg im Tabellenkeller kleben. Auch Bremen kann mit dem Punktgewinn wenig anfangen, wird die Abstiegssorgen vorerst nicht los.

Köln – Augsburg 0:0

Dieses torlose Remis geht durchaus in Ordnung. Die Kölner kontrollieren das Spiel über grosse Teile, finden aber gegen gut verteidigenden Augsburger kein Durchkommen. Schöner Erfolg für Augsburg-Goalie Marwin Hitz: Der FCA bleibt auch dank dem Nati-Keeper zum dritten Mal in Serie ungeschlagen und ohne Gegentreffer. (yap/rae)

Bayern München – Leverkusen, 18.30 Uhr