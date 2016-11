Schweizer Tag in der Bundesliga :  Gladbach verliert gegen Köln in letzter Minute

Mönchengladbach – Köln 1:2

Das Rhein-Derby ist lange Zeit eine einseitige Angelegenheit zugunsten der Gladbacher. Die Hausherren dominieren die komplette erste Hälfte und gehen durch Captain Stindl auch in Führung (32.). Nach der Pause schlägt dann Kölns Lebensversicherung Anthony Modeste wieder zu: Der französische Stürmer gleicht per Ping-Pong-Kopfball aus. Yann Sommer ist beim 12. Saisontreffer (Liga-Bestwert) von Modeste chancenlos. In der Nachspielzeit lässt sich der Nati-Goalie dann aber überraschen: Risse zieht nach einem Freistoss aus der Distanz ab, Sommer ist zwar noch dran, kann die Gladbacher Pleite aber nicht verhindern. Nico Elvedi spielt in der Fohlen-Verteidigung durch.

Mainz – Freiburg 4:2

Die Messe scheint in Mainz schon früh gelesen zu sein: Nach einer Viertelstunde eröffnet Bungert per Kopf das Skor für die Gastgeber. Wenig später erhöht Malli mittels Elfmeter. Nach einem feinen Lupfer von Freiburg-Grifo (67.) kommt dann aber doch nochmals Spannung auf. Die Fans bekommen nun einen offenen Schlagabtausch zu sehen: Bell sorgt wieder mit einem Kopfball nach einem Corner für die vermeintliche Vorentscheidung (82.). Nach einem Patzer von Mainz-Keeper Lössl hält Petersen (85.) die Freiburger Hoffnungen am Leben. Vergebens: Onisiwo erhöht gar noch auf 4:2. Fabian Frei spielt bei Mainz durch und holt sich mit einem Foul an Ex-Hopper Abrashi die Gelbe Karte ab.

Wolfsburg - Schalke 0:1

Die Wölfe starten mit Nati-Star Ricardo Rodriguez in der Innenverteidiger und Captain Diego Benaglio im Tor in dieses Heimspiel. Laut wird es im Stadion erst in Hälfte zwei: Penalty-Aufregung nach rund einer Stunde. Schalkes Höwedes wird von Luiz Gustavo von den Beinen geholt. Da dürfte man auch auf den Punkt zeigen. Anschliessend klärt Wolfsburg-Keeper Diego Benaglio mehrmals souverän. Doch in der 82. Minute ist er machtlos. Goretzka trifft mit einem satten Schuss ins Kreuz – 1:0 für Schalke! Und damit die erste Niederlage für den neuen VfL-Trainer Ismaël. Die Schalker dagegen sind im Hoch und nun seit sechs Spielen ungeschlagen.

Augsburg - Hertha 0:0

Hitz im Augsburg-Tor im Direktduell mit Valentin Stocker im Berliner Mittelfeld. Lustenberger sieht die Partie nur von der Hertha-Bank aus. Das Spiel ist alles andere als ein Fussballfest. Keine Highlights, wenig Leidenschaft. Ein gerechtes 0:0.

Darmstadt - Ingolstadt 0:1

Ex-YB-Verteidiger Hadergjonaj steht für Ingolstadt in der Startformation. Auch in Darmstadt lassen die Highlights lange auf sich warten. Es läuft die 68. Minute als Ingolstadts Moritz Hartmann eine Kopfballvorlage Matips herrlich direkt aus der Luft in die Maschen drischt – 1:0 für die Schanzer aus dem Nichts! Mehr gibts nicht zu melden. Dritte Pleite in Folge für Darmstadt. Ingolstadt erkämpft sich dagegen etwas Luft im Abstiegskampf. (mam/cmü)