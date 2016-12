Schweinsteiger kommt nicht :  Wechselt Pirmin Schwegler zu Gladbach?

Nur vier Siege, Platz zwölf, neun Punkte Rückstand auf die Europa-League-Ränge – Borussia Mönchengladbach kommt diese Saison in der Bundesliga noch nicht so recht in Schwung. Darum denkt Fohlen-Manager Max Eberl laut darüber nach, die Mannschaft um die Nati-Spieler Yann Sommer und Nico Elvedi zu verstärken.

«Es stimmt, dass wir uns im Winter Gedanken machen», sagt Eberl laut. «Wir haben eine Idee, die wollen wir umsetzen. Und es soll jemand werden, der der Mannschaft auf dem Rasen einen Mehrwert gibt.»

Ein Kandidat laut «Bild.de»: Hoffenheim-Mittelfeldspieler Pirmin Schwegler. Neben dem Schweizer sollen auch Wolfsburgs Luiz Gustavo und die Dortmunder Neven Subotic und Nuri Sahin ein Thema für einen Wintertransfer sein.

Der von den Medien ins Spiel gebrachte Bastian Schweinsteiger wird dagegen nicht von Manchester United an den Niederrhein wechseln. Eberl: «Basti ist ein grossartiger Spieler. Er lässt seine Karriere gerade ausklingen – aber nicht in Gladbach.» (eg)