Schöne Bescherung! :  Haben 7 Bundesliga-Schweizer an Weihnachten einen neuen Coach?

Dieses Geschenk will keiner unter dem Weihnachtsbaum: Gleich fünf Bundesliga-Schweizer könnten an Heiligabend einen neuen Trainer haben.

Vor dem 16. Bundesliga-Spieltag am Dienstag und Mittwoch wackeln die Trainerstühle in Wolfsburg, Leverkusen und Gladbach bedenklich.

Bei den Wölfen von Ricardo Rodriguez und Diego Benaglio scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Interimscoach Valérien Ismaël abgelöst wird. Wunschkandidat soll derzeit Huddersfield-Coach und Klopp-Kumpel David Wagner sein. Gemäss «sport1» soll dieser aber am Dienstag-Nachmittag abgesagt haben.

Auch beim heutigen Gegner der Wolfsburger könnte es zu einem Wechsel auf der Trainerbank kommen. In Gladbach steht André Schubert in der Kritik. Der Favre-Nachfolger hat in der Liga in den letzten zehn Spielen nur einen Sieg feiern können, auswärts gabs für die Mannschaft von Yann Sommer, Nico Elvedi, Josip Drmic und Djibril Sow bisher einen mageren Punkt.

Darum mag Manager Max Eberl seinem Coach weiter öffentlich den Rücken stärken – laut dem «Kicker» sollen die Fohlen mit Ex-Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking bereits Kontakt aufgenommen haben.

Und dann ist da noch Admir Mehmedis Bayer Leverkusen. Am Wochenende verlor die Werkself zuhause gegen Kellerklub Ingolstadt. Mit «Roger raus!»-Rufen forderten die Fans die Absetzung von Trainer Roger Schmidt, der mit Bayer im Tabellenmittelfeld dümpelt. Gibts am Mittwoch im Derby gegen Köln die achte Ligapleite der Saison – Schmidts Tage in Leverkusen könnten gezählt sein. (eg)