Mainz gewinnt Derby: Mainz 05 siegt gegen Darmstadt ohne Frei

Der VfL Wolfsburg und RB Leipzig liefern sich in der ersten Halbzeit ein intensives und umkämpftes Spiel ab, jedoch nicht auf hohem Niveau.

Beide Teams tun sich schwer in der ersten Halbzeit im gegnerischen Strafraum für Gefahr zu sorgen. Einzig in der 17. Minute hat Leipzig-Forsberg per Elfmeter den Führungstreffer auf dem Fuss, doch der Flügelspieler zeigt Nerven und verschiesst. Es ist bereits der fünfte nicht verwandelte Elfmeter an diesem Wochenende – neuer Bundesliga-Rekord.

Das Spiel bleibt auch in der zweiten Halbzeit ausgeglichen, bis sich Forsberg in der 70. Minute ein Herz fasst und aus 18 Metern herrlich zum 1:0 für den Dosenklub trifft. Eben dieser Forsberg, der in der ersten Halbzeit noch der Buhmann war, wird zum Matchwinner. Denn am Resultat ändert sich nichts mehr.

Der einzige Schweizer in diesem Spiel, Wolfsburg-Star Ricardo Rodriguez, spielt die gesamten 90. Minuten und zeigt sich von einer guten Seite. Der Verteidiger hält hinten dicht und kann immer wieder offensive Akzente setzen.

RB Leipzig klettert mit diesem Sieg auf Tabellenrang 3, während es für die Wolfsburger weiter nach unten geht. Die Wölfe rangieren momentan auf Platz 14.

Mainz gewinnt Derby gegen Darmstadt

Der Schweizer Mainz-Trainer Martin Schmidt gönnt dem angeschlagenen Fabian Frei eine Pause. Ersetzt wird er durch Daniel Brosinski. Schmidt beweist damit ein goldenes Händchen, denn genau dieser Brosinski leitet in der 5. Spielminute den Angriff zum 1:0 Führungstreffer ein.

Ein Tor, zwei Lattentreffer, jede Menge Chancen, dazu ein verschossener Elfmeter - in Mainz wird in der ersten Halbzeit zweifellos einiges geboten. Knapp 30'000 Zuschauer sehen ein munteres Rheinhessen-Derby auf hohem Niveau.

Und auch die zweite Halbzeit beginnt vielversprechend – in der 55. Minute fällt Malli im Strafraum – Penalty. Der Gefoulte tritt selber an und trifft. 2:0 für Mainz. Das Spiel bleibt auf einem guten Niveau und Darmstadt 98 drückt auf den Anschlusstreffer.

Dieser gelingt auch, jedoch viel zu spät. In der 93. Minute trifft Darmstadts Gondorf per Elfmeter nach einem Handspiel im Strafraum.

Mainz 05 verbessert sich mit diesem Sieg in der Bundesliga-Tabelle von Rang 11 auf Rang 7, während die Darmstädter neu auf Rang 15 sind. (aho)