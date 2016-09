«Schlendrian, Schlaffi»: Deutsche hacken weiter auf Breel Embolo rum

Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Schalke 04, mit Manager Christian Heidel und Trainer Markus Weinzierl rundumerneuert, bekommt in der Bundesliga kein Bein auf den Boden. Am Sonntag setzt es gegen Hoffenheim ein 1:2 ab.

Klassischer kann ein Fehlstart nicht aussehen. Mittendrin: Nati-Stürmer Breel Embolo (19). Der Schalker Rekordtransfer zeigt sich nach der Niederlage im Kraichgau erschüttert, weint gar bittere Tränen.

Doch das beeindruckt im unruhigen königsblauen Umfeld niemanden. «Bild» hat neun «Schalke-Schlaffis» für den Katastrophen-Start ausgemacht. Neben Teamkollegen wie Meyer, Stambouli, Bentaleb und Huntelaar bekommt auch der Ex-Basler mächtig sein Fett weg: «21 Mio Euro Ablöse überwies Schalke an den FC Basel, machte den Stürmer damit zum teuersten Knappen der Geschichte. Embolo war in der zweit- bis drittklassigen Schweiz-Liga ein Torjäger, neigt aber zu einer Schlendrian-Einstellung. So wird man in der Bundesliga kein Knipser!»

Schlendrian, Schlaffi – solche Töne ist sich das Schweizer Talent nicht gewohnt. Ob es nun angemessen ist, die Knappen-Krise an einem 19-Jährigen festmachen, sei dahingestellt: Der jüngste Schalker Hoffnungsträger ist bereits unter Druck.

Immerhin zeigt der Trend bei Embolo in die richtige Richtung: Mit seiner starken Torvorlage vom Sonntag ist ein Anfang gemacht. Und die nächste Bewährungschance kommt bereits am Donnerstag, in der Europa League gegen Brauseklub Salzburg. (eg)