Nati-Verteidiger Fabian Schär schiesst mit Tweet gegen Hoffenheim

«Verliere niemals den Respekt», twittert Nati-Verteidiger Fabian Schär am Sonntag.

Ist der Tweet gegen Julian Nagelsmann gerichtet? Möglich wärs. Zum vierten Mal in Folge spielt Schär keine Sekunde, er sieht von draussen, wie die TSG Hoffenheim Hertha BSC 1:0 schlägt und auf Platz drei stürmt.

Auf dem Rasen stand er zuletzt vor einem Monat beim Sieg gegen Schalke. Durchgespielt hat er zuletzt am ersten Spieltag, beim 2:2 gegen RB Leipzig. Das war Ende August.

Erstaunlich! Denn Schär überzeugte, wenn er spielen durfte – vor allem in der Nati. Nicht zuletzt an der EM, wo er den Fokus mehrerer Grossklubs auf sich zog. Valencia wollte ihn noch in der Sommerpause verpflichten. Und das Interesse von Arsenal London ist verbürgt.

In Hoffenheim jedoch spielt der Ex-Basler, der 2015 ins Kraichgau wechselt, nur noch eines: Randfigur. Wahrscheinlich, dass sich dies durch seine Twitter-Nachricht ändert.