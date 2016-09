Schalke-Manager Heidel verteidigt kritisierten Neuzugang Embolo

«Schlendrian-Einstellung» («Bild»), «Ungeschickte Zweikampfführung» («Die Welt»), «Ohne Durchschlagskraft» («Spox»). So hart gingen die deutschen Medien mit Breel Embolo ins Gericht.

Der teuerste Schalke-Neuzugang der Geschichte hat in dieser Saison erst ein Pflichtspiel-Tor erzielt, im Pokal gegen Villingen, einen Sechstligisten.

Jetzt gibt es aber auch lobende Worte für unseren Nati-Stürmer, von Seiten des S04-Managers Christian Heidel. «Embolo ist ein Spieler, der vorne für drei läuft. Wenn er so arbeitet wie beim Spiel gegen Salzburg, verzeiht ihm jeder, dass er kein Tor schiesst.» Schalke bezwingt im Europa-League-Spiel die Österreicher 3:1, Embolo spielt als Sturmspitze durch.

«Tränen haben mir imponiert»

Schalke hat also im internationalen Geschäft den ersten Schritt aus der Krise gemacht. Noch am Sonntag in Hoffenheim befinden sich die Westdeutschen im Mega-Tief, nach der fünften Niederlage im fünften Ligaspiel.

Doch auch dort findet Heidel Gefallen an Embolo, weil dieser nach der Pleite Tränen vergiesst: «Das hat mir imponiert. Man sieht seine Verbindung zum Verein. Embolo gewinnt nicht alle Zweikämpfe, doch der Junge gibt alles.»

Und Heidel streut betreffend der Zukunft Optimismus: «Den Jungen kriegen wir schon hin.» (str)