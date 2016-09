Breel Embolo vergiesst nach FC Schalke 04-Pleite bittere Tränen

Carmen Thomas ist aktueller denn je. Das ist die erste Dame, die je das ZDF-Sportstudio moderierte und in die TV-Geschichte einging, weil sie vom «FC Schalke 05» sprach.

So nah an der Realität lag die Gute noch nie wie jetzt: Die Schalker sind mit 0 Punkten aus 5 Spielen Letzter. Dabei standen Neu-Manager Christian Heidel und Neu-Trainer Markus Weinzierl für den grossen Neustart. Pustekuchen – nie startete Schalke schlechter!

Breel Embolo, mit 22 Mio. Euro Ablöse der teuerste Schalker der Geschichte und zuletzt nur Joker, bereitet mit einer Flanke auf Choupo-Moting das 1:0 vor. Das nützt aber nichts. Schalke bricht völlig ein. Verliert noch 1:2 beim bislang sieglosen Hoffenheim.

Heidel rechnet nach dem Spiel mit dem Team ab: «Es ist der Zeitpunkt für eine Zäsur gekommen. Wir sind in der 1. Halbzeit nur 53 km gelaufen. Das ist eine Frage des Charakters.»

Und: «Ich werde die Tabelle in der Kabine aufhängen. Ich weiss, was Abstiegskampf bedeutet», so der Ex-Manager von Mainz.

Und Embolo? Der 19-jährige Schweizer Nati-Star ist nach dem Spiel zu Tode betrübt, weint bittere Tränen, nimmt sich die Pleite sichtlich zu Herzen.

Für andere gilt dies offenbar nicht, wie Heidel anprangert: «Nach zwei Minuten sind die Ersten schon wieder beim Essen. Ich kann nichts essen.»

Auch dass Gladbach letzte Saison nach 5 Pleiten zum Start (und dem Rücktritt Lucien Favres) noch in die Champions League stürmte, besänftigt Heidel nicht: «Daran zu glauben, ist fernab der Realität.»