Reus fliegt vom Platz! :  Dortmund patzt auch in Hoffenheim

Was haben die TSG Hoffenheim und Real Madrid gemeinsam? Sie sind die einzigen beiden Mannschaften in Europa, die in ihrer jeweiligen Top-Liga noch ungeschlagen sind.

Und das bleibt auch nach dem Freitagabend-Spiel der Bundesliga so. Hoffenheim spielt gegen Dortmund, die ab der 41. Minute nach einer Ampelkarte gegen Marco Reus nur noch in Unterzahl agieren, 2:2-Unentschieden.

Auf Seiten der Hoffenheimer treffen Mark Uth (3.) und Sandro Wagner (20.). Beim BVB sind Götze (11.) und Aubameyang (49.) für die Treffer zuständig.

Dortmund verliert somit weiter Boden auf das Spitzen-Duo Bayern/Leipzig.

Übrigens: Bei Hoffenheim sitzt Steven Zuber nur auf der Bank, Pirmin Schwegler und Fabian Schär stehen nicht im Aufgebot. (ome)