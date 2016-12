RB heute gegen Bayern im Spitzenspiel Vom Leipzig-Märchen träumte auch ein Schweizer Klub

Die Festtage beginnen für Fussballfans heute Abend mit dem Bundesliga-Spitzenspiel (20 Uhr). Dass einer der Kontrahenten dabei Bayern München heisst, erstaunt weniger. Dass der Gegner RB Leipzig heisst – umso mehr!

Der erst 2009 gegründete Klub hat sich von der fünften Liga in die Bundesliga durchgeballert. Seit dem Aufstieg im Sommer wirbeln die Leipziger das Oberhaus auf. Selbst Ottmar Hitzfeld sagt: «Leipzig kann Meister werden.»

Es wäre die Vollendung von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz (72), der einst sagte, dass er vor seinem 80. Geburtstag mit seinem Klub die Meisterschale in den Händen halten will.

Ein Traum, den man einst auch in der Schweiz von einem Amateurklub hörte. Der FC Zürich United posaunte: «Wir werden 2018 Schweizer Meister.» Seit der Saison 2009/10 ging der Zürcher Amateurverein in der 2. Liga regional mit dem neuen Namen an den Start. In der gleichen Saison, als auch Leipzig seinen Angriff in Deutschland in der fünftklassigen Oberliga startete.

Uniteds-Vizepräsident sagte damals: «Wenn die Leistungen auf dem Platz stimmen, kommen auch Sponsoren. Ich sehe mich nicht als Mateschitz der Schweiz.»

FCunitedZH Glückwünsche zum Aufstieg: https://t.co/W5ds4Br9PX Wir freuen uns auf die nächste Saison https://t.co/JTfefVUjjS — FC United Zürich (@FCunitedZH) 2013-07-22 14:22:09.0

War er auch nicht. Denn während Mateschitzs Leipzig den grossen Worten Taten folgen liess und heute im Spitzenspiel der Bundesliga antritt, kämpft Zürich United heute nach Führungswechseln und zahlreichen Irrungen und Wirrungen in der 1. Liga gegen den Abstieg und wird zukünftig wohl zum Farmteam von YF Juventus.

Verfolgen Sie die Partie Bayern – Leipzig live ab 20 Uhr im BLICK-Ticker!