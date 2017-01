Rang 3 in der «Kicker»-Rangliste :  Bürki hechtet aufs Goalie-Podest

Vorbei die Zeiten, als Roman Bürki im Dortmund-Tor noch um Anerkennung kämpfen musste und als «Gürki» verhöhnt wurde. Der 26-Jährige hat sich den Respekt mit starken Leistungen und toller Ausstrahlung erobert und verdient. Obwohl er sich diese Vorrunde im Spiel gegen Bayern einen Mittelhandbruch zuzog und darum nur zehn Liga-Partien und vier Begegnungen in der Champions League bestreiten konnte, hievte ihn der renommierte «Kicker» in Deutschlands Goalierangliste aufs Podest. Die Begründung: «Er gilt als sicherer Rückhalt und rückte vom weiteren Kreis in die Internationale Klasse.»

Geschlagen wurde Bürki nur von Deutschlands und Bayerns Nummer 1, Manuel Neuer, und Deutschlands Olympia-Helden Timo Horn, der beim 1. FC Köln zwischen den Pfosten steht und in Rio massgeblichen Anteil an der Silbermedaille der Deutschen Olympiaauswahl hatte.

Auf Rang 8 des Rankings schaffte es Marwin Hitz. Seit 2013 hütet der Schweizer das Tor von Augsburg. Er kam vom VfL Wolfsburg, wo er im Stammplatz-Kampf gegen Diego Benaglio chancenlos war. Dieser Benaglio, inzwischen 33 Jahre alt, hat sich bei den Wölfen seinen Stammplatz zurückerobert. In der Kicker-Rangliste ist er ohne Rang aber unter der Rubrik «Im Blickfeld» aufgelistet.

Gar nicht auf der Liste erscheint der vierte Schweizer Keeper in der Bundesliga. Ausgerechnet unsere Nummer 1 im Nati-Tor, Yann Sommer, schaffte es nicht in die Bewertung. Mit Gladbach belegt er zurzeit den enttäuschenden 14. Platz in der Rangliste. Erstmals in seiner Karriere muss sich der 28-Jährige mit Kritik auseinandersetzen. Sommer braucht einen guten Frühling, um seine Position bei den Fohlen zu festigen. (pam)