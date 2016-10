FC Schalke 04 Fans feiern Breel Embolo 4:0 Sieg gegen Mönchengladbach

Das schmeckt besonders gut!

Schalke 04 ballert sich mit einem 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zum ersten Sieg der neuen Bundesliga-Saison. Mittendrin: unser Nati-Star Breel Embolo! Der Ex-Bebbi, für 21 Millionen Euro aus Basel geholt, trifft doppelt und ist der Matchwinner für Königsblau.

«Die Spieler können jetzt essen, was sie möchten», freut sich Schalkes Manager Christian Heidel bei «Sky». Zuletzt hatte sich Heidel lautstark beschwert darüber, dass seine Spieler kurz nach den Pleiten gleich wieder am Buffet rumlungerten.

Ein ausuferndes Siegesgelage gibts für Embolo und Co. nach dem Befreiungsschlag vom Sonntag nicht. Dafür Lob für den Schweizer Stürmer von allen Seiten.

Heidel: «Wer den Jungen mal genau beobachtet, der sieht, was der in einem Spiel ackert. Ich kenne seine Werte. Er führt bis zu 35 Zweikämpfe pro Spiel und opfert sich für seine Mannschaft auf.» Bisher hätten nur die Tore gefehlt: «Aber manche erwarten, dass er auf Platz eins der Torschützenliste steht. Er ist ein toller Junge und goldrichtig hier auf Schalke. Wir werden noch viel Freude an ihm haben.»

Die hat auch Trainer Markus Weinzierl: «Ein Riesen-Kompliment an die Mannschaft. Es ist keine Selbstverständlichkeit in dieser Situation 4:0 zu gewinnen. Embolo war wie ein Sinnbild für die Mannschaft, er wollte unbedingt.»

Nach seinen Treffern hält sich der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte beim Jubeln vor der Schalker Nordkurve die Ohren zu. Embolo erklärt: «Ich wollte zeigen, dass wir die negative Stimmung von aussen nicht aufnehmen dürfen. Es war zuletzt schwierig für mich, so was hatte ich zuvor noch nie erlebt. Aber das Team und der Trainer standen immer hinter mir und halfen.»

Das Einzige, was er gehört hätte, waren laute «Embolo», «Embolo»-Rufe. Und die wollen wir auch am Freitag in Ungarn wieder hören. Embolo: «Jetzt freue ich mich erst einmal auf die Nati!» (wst/sin)