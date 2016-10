Bundesliga-Übersicht: Breel Embolo schwer verletzt

Ein Schock-Moment für die Schweizer Fussball-Fans in der 21. Minute: Breel Embolo wird von Stafylidis brutal umgegrätscht, bleibt liegen. Augenblicke später wird das Sturm-Juwel mit der Bahre vom Feld genommen und direkt ins Krankenhaus gefahren.

Die Diagnose kommt nach Spielschluss: Embolo fällt mit einem Bruch des Sprunggelenks für den Rest der Hinrunde aus. Er wird direkt in Augsburg von Dr. Boenisch operiert, der auch schon Spieler wie Khedira, Schweinsteiger oder Badstuber behandelte.

Schalke-Manager Christian Heidel meint: «Das ist an Tragik nicht zu überbieten. Jeder hat gemerkt, dass Breel gerade so richtig in der Bundesliga angekommen ist. Das ist eine extrem bittere Geschichte. Er wird von uns jede Unterstützung erhalten, die er braucht.»

Schalke und Augsburg spielen Unentschieden

Zum Spiel: Erfolgsmomente für Schalke gibts in dieser Partie doch noch: Nabil Bentaleb trifft in der 65. Minute zur Führung, Hitz im Augsburg-Tor ist chancenlos.

Wenig später aber haut Augsburgs Daniel Baier den Ball mit einem Weitschuss in den Winkel (75.) und rettet Augsburg den Punkt.