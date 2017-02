Dortmund bezwingt Bullen :  Leipzig kann von Bayern-Remis nicht profitieren

Dortmund - Leipzig 1:0

Leipzig kann vom Bayern-Remis nicht profitieren. Die Bullen verlieren gegen den BVB 0:1. Boussia Dortmund dagegen befreit sich aus dem Stimmungstief! Der BVB mit Roman Bürki im Tor ringt RB Leipzig nieder und verkürzt den Rückstand auf den Zweiten auf acht Punkte. Pierre-Emerick Aubameyang trifft nach erstklassiger Vorarbeit von Ousmane Démbélé zum 1:0 (35). Selbst Thomas Tuchel, der strenge Dortmunder Trainer, jubelt ausgelassen. Der BVB verpasst es später, höher zu siegen – Chancen aufs 2:0 lässt er mehr als einmal liegen, etwa durch Marco Reus. Und RB Leipzig? Vier Stammspieler fehlen. Timo Werner, Marcel Sabitzer und Diego Demme wegen einer Grippe. Emil Forsberg ist gesperrt. Die Absenzen sind spürbar – in der Offensive ist RB erstaunlich harmlos.

Bayern – Schalke 1:1

Die Bayern geben gleich zu Beginn die Schlagzahl vor. In der 9. Minute gehts den Gästen aus Gelsenkirchen zu schnell. Vidal mit dem Zuckerpässchen in die Tiefe, Lewandowski schliesst mit einem gefühlvollen Lupfer ab. Die Königsblauen schlagen nur vier Zeigerumdrehungen später zurück – Naldo stellt per Freistoss auf 1:1. Neuer sieht beim Flachschuss in die nahe Ecke unglücklich aus. Für den brasilianischen Torschützen ist es der erste Bundesliga-Treffer seit Mai 2015. Nach wettbewerbsübergreifend elf Siegen en suite lässt die Equipe von Carlo Ancelotti erstmals wieder Punkte liegen – und macht das Meisterrennen wieder so richtig spannend! Leipzig könnte am Abend im Knaller gegen den BVB bis auf einen Zähler an den Titelverteidiger herankommen.

Köln – Wolfsburg 1:0

80 Minuten lang halten sich Köln und Wolfsburg (mit Benaglio und Rodriguez in der Startelf) die Waage. Dann aber gerät Diego Benaglio unrühmlich in den Mittelpunkt. Der 33-jährige Schweizer will sich gegen Köln-Knipser Modeste die Kugel unter den Nagel reissen. Der Franzose fällt und Schiri Ittich zeigt auf den Punkt – ein umstrittener Entscheid. Aber ein folgenschwerer. Der Gefoulte läuft an und versenkt eiskalt. Besonders bitter: Modeste steht zuvor im Abseits. Es hätte gar nicht zur Penalty-Szene kommen dürfen. Die letzten vier Begegnungen dieser zwei Teams endeten jeweils Remis. Heute bricht der Bann – wenn auch diskussionsträchtig.

Hoffenheim – Mainz 4:0

Topskorer Sandro Wagner fehlt dem Heimteam gesperrt, doch «es ist nicht so, dass wir ohne ihn im Sturm ein Kartenaus sind, das dann zusammenbricht», sagt Coach Julian Nagelsmann. Wie recht er hat. Wagner-Ersatz Mark Uth ballert Hoffenheim bereits in der 5. Minute mustergültig in Führung. Danach wird auf Seiten der Gastgeber gezittert, zehn Minuten vor Schluss beseitigt Terrazzino jegliche Zweifel über den Ausgang der Partie. Die Doublette von Szalai (86./91.) ist nur noch Zugabe. Auch ohne Wagner, dafür mit Zuber, der durchspielt, ist Hoffenheim bärenstark – und erklimmt Rang drei. Pirmin Schwegler sitzt bei den Hausherren auf der Bank, Fabian Schär muss aufgrund einer Sehnenentzündung pausieren. Fabian Frei kommt bei Mainz in der 71. Minute rein.

Hertha Berlin – Ingolstadt 1:0

Blitzstart in der Hauptstadt! Nach exakt 60 Sekunden geht das Heimteam in Führung: Haraguchi lauert auf Höhe des zweiten Pfostens und schiebt aus 10 Metern eine Kalou-Hereingabe ein. Das schnellste Tor der Saison! Die Berliner spielen mit Stocker (bis 64.) und Lustenberger in der Startaufstellung und verwalten den knappen Vorsprung erfolgreich. Bei Ingolstadt (mit Ex-YBler Hadergjonaj) werden die Abstiegssorgen nach der Niederlage nicht kleiner.

Gladbach – Freiburg 3:0

Lange tun sich die «Fohlen» um Nati-Keeper Yann Sommer schwer. Doch nach dem Doppelschlag von Stindl (73.) und Raffael (78.) innert fünf Minuten ist die Sache klar. Herrmann macht in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Deckel drauf. Damit feiert Gladbach den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Dieter Hecking und klettert in der Tabelle langsam nach oben. Josip Drmic wird in der 88. Minute eingewechselt. Nico Elvedi steht bei Gladbach nicht im Aufgebot.