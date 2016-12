Leipzig-Goalie trotz Ersatz-Rolle im Hoch :  Yoga macht Coltorti stark!

BLICK: Fabio, Sie sehen Ihre Frau und Ihre Tochter nur alle paar Wochen. Wie geht das?

Fabio Coltorti (36): Es war eine freiwillige Entscheidung. Die Kleine war bei meinem Wechsel 2012 drei Jahre alt, und wir standen vor der Entscheidung, sie hier in Leipzig oder in unserem Wohnort Marbella einzuschulen. Es ist klar, dass wir nach der Karriere in Spanien leben, und wollten sie nicht aus ihrem Umfeld reissen. Die ersten Monate waren hart. Wir fragten uns, was aus der Tochter-Vater-­Beziehung wird. Nach einem Jahr waren die Ängste weg. Die Beziehungen zu meiner Frau und zu meiner Tochter wurden sogar noch besser.

RB holt keine Spieler über 23, Sie sind fast der Team-Opa.

Mag sein, aber mein Körper und mein Geist sind so gut in Form wie noch nie.

Warum?

Ich mache Yoga. Plus Meditation und Atemtechnik. Ich mache das privat zwei bis drei Mal die Woche über zwei Stunden. Und dann zu Hause noch Übungen. Der Körper wird flexibler, dehnbarer. Es ist für mich als Fussballer gut – aber vor allem hat es meinen Lebensweg beeinflusst. Ich bin total ausgeglichen, habe meine innere Ruhe gefunden und versuche nicht mehr verbissen, zum Ziel zu kommen.

Aber enttäuscht sind Sie schon, oder? Sie starteten in der 4. Liga – jetzt sind Sie Ersatz.

Als der Entscheid fiel, natürlich. Aber ich schaffe es, dass sich solche Sachen gut anfühlen. Manchmal musst du ins zweite Glied zurück. Als ich beim ersten Saisonspiel als einziger fitter Spieler nicht im Kader war, traf mich das – aber du musst das für dich im Leben einordnen.

Ihr Trainer rotiert beim Ersatz-­Goalie. Sie sind nur jedes zweite Spiel auf der Bank.

Es kommt der Moment in dieser Saison, in dem ich Bundesliga spiele. Dann ziehe ich die Handschuhe an und gehe voller Freude aufs Feld.

Kann RB Meister werden?

Wenn du nachdenkst, was im Mai sein könnte, verlierst du 5 bis 10 Prozent, weil du dich unnötig ablenkst.

Sie wurden belächelt, als Sie 2012 von Lausanne in die 4. Liga wechselten.

Ja. Die andere Variante war Israel, ich wollte dort unterschreiben.

Einen Tag später rief Leipzig an. Die Idee begeisterte mich sofort. Jetzt sind wir Tabellen-Erster in der Bundesliga. Verrückt!

Wie erleben Sie den Hass auf RB?

Ich nehme ihn nicht wahr. Ab der dritten Liga besserte es sich von Monat zu Monat.

Und auswärts?

Keine Mannschaft wird auswärts mit Applaus begrüsst. Als ich GC-Goalie war, sang die FCZ-Kurve auch keine Nettigkeiten. Unsere Akzeptanz steigt stetig, bundesweit.

Was machen Sie nach Ihrer Karriere?

Ich habe keine geografische Heimat mehr. In Kriens, wo ich aufwuchs, sind nur noch meine Eltern. Ich gehe zu meiner Familie, meine Tochter hat viel Zeit mit mir nachzuholen. Und ich will Menschen helfen. Ich habe die besten Physios, Mediziner und Trainer kennengelernt. Ich habe ein Massage-Diplom gemacht und werde mich dann mein Leben lang weiterbilden. Und ja: Yoga für den inneren Ausgleich wird sicher auch ein wichtiges Thema sein.