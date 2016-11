Kramer heimlich beim Dreier gefilmt :  Gladbach-Star mit Sex-Bildern erpresst

Was haben Eishockey-Ikone Jaromir Jagr und Fussball-Weltmeister Christoph Kramer gemeinsam? Beide wurden nach einem Schäferstündchen schon Opfer eines Erpressungsversuchs.

Während Jagr seine Erpresserin damals ins Leere laufen liess, ist der Fall Kramer brisanter: Der Gladbach-Star wurde im Dezember 2015 heimlich beim Geschlechtsverkehr mit zwei Frauen gefilmt.

Eine der beiden Damen drohte danach zusammen mit einem Mann, die Sex-Aufnahmen zu veröffentlichen. Die beiden sind nun wegen Erpressung angeklagt, wie das Leverkusener Amtsgericht der «Rheinischen Post» bestätigt.

Kramer wendet sich auf Instagram an seine Fans: «Hallo Leute, zur geschriebenen Sache: Vor über einem Jahr bin ich «Opfer» einer Erpressung geworden. Ich bin auf die Erpressung natürlich nicht eingegangen und der Fall war sehr schnell von der Polizei aufgeklärt und erledigt. Ist ja jetzt schon etwas länger her. Im privaten Umfeld ist auch alles gut, aber privat ist bekanntlich ja privat. Schade, dass es so etwas heutzutage geben muss.... Und jetzt wollen wir weiter Fussball spielen.»

Kramer ist bei Gladbach Teamkollege unserer Nati-Stars Yann Sommer und Nico Elvedi, stand beim Zeitpunkt des Sex-Videos aber bei Bayer Leverkusen unter Vertrag.