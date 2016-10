In Wolfsburg brennt der Baum :  «Unsere Spieler sind keine 'Sch**** Millionäre'!»

1:2 zuhause gegen Leverkusen: In Wolfsburg brennt nach dem achten Spiel ohne Sieg in Serie der Baum. Aber so richtig!

Fassungslose Gesichter auf dem Feld, wütende Fans auf den Rängen. «Scheiss Millionäre» hallt es durch die Auto-Stadt.

«Wir funktionieren als Mannschaft nicht. Jeder Einzelne spielt unter seinem Niveau», erklärt VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs die Misere nach dem Bayer-Spiel in der Mixed Zone.

Für die Sprechchöre der Fans hat er jedoch kein Verständnis: «Unsere Spieler sind keine 'Scheiss Millionäre', um das mal ganz klar zu sagen. Dass der Fan ein Recht hat, sein Protest kundzutun, das ist klar. Die Spieler machen viele Dinge falsch, aber ich lasse es nicht zu, dass sie so betitelt werden», nimmt Allofs seine Stars in Schutz.

Aber, «das soll keine Argumentation gegen unsere Fans sein. Ich verstehe, was sie aussagen wollen. Dass sie unzufrieden sind, ist ganz klar», legt er nach.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für Interimstrainer Valerien Ismael will sich Allofs allerdings keinen Druck machen. «Wir wollen die beste Lösung für den VfL. Aber ich weiss auch, dass der Druck mit jedem nicht gewonnen Spiel grösser wird.» (fan)