Hoffenheim und Frankfurt spielen Unentschieden :  Unparteiischer Dingert erwischt rabenschwarzen Abend

Das Spiel zwischen Frankfurt und Hoffenheim bietet fussballerisch kaum Highlights. Dafür rückt ein anderer Akteur in den Mittelpunkt: Schiedsrichter Christian Dingert.

Von Beginn an verpasst es der 36-Jährige, eine klare Linie vorzugeben. Die Folge? Erhitzte Gemüter und viele grobe Fouls. Das Erstaunliche dabei: Dingert zeigt in der ersten Hälfte kein einziges Mal eine Karte.

Nicht einmal, als der Ex-Basel-Verteidiger Abraham Hoffenheim-Stürmer Wagner in der 33. Minute den Ellbogen direkt ins Gesicht knallt! Der Argentinier müsste nach dieser Situation hochkant vom Platz fliegen.

Die Rote Karte gibts dann erst in der 84. Minute. Nach einer Rudelbildung schickt Dingert Frankfurts Chandler unter die Dusche. Ebenfalls eine strittige Entscheidung.

Fussballerisch passiert in den letzten paar Minuten nicht mehr viel. Beide Teams sind wohl froh, als das Spiel vorbei ist. Und Fakt ist: Es ist ein rabenschwarzer Abend für Schiedsrichter Christian Dingert!

Übrigens: Bei Frankfurt steht Seferovic in der Startelf, wird aber in der 61. Minute ausgewechselt. Bei Hoffenheim sitzen Schwegler und Zuber nur auf der Bank, Letzterer kommt in der 73. Minute aber noch zu einem Kurzeinsatz. (ome)