Hertha gewinnt gegen Gladbach mit 3:0 Elvedi erwischt einen rabenschwarzen Abend

Es ist nicht der Abend des Nati-Verteidigers Nico Elvedi. Erst steht der 20-Jährige in der 18. Minute beim 0:1 durch die Hertha zu weit von seinem Gegner entfernt. BSC-Stürmer Kalou kann ungestört einköpfen.

Dann will der ehemalige FCZ-Spieler in der 33. Minute einen Ball im eigenen Strafraum klären, schiesst aber den eigenen Mann Vestergaard ab. Der Abpraller wird zur idealen Vorlage für Kalou – und der erzielt sein zweites Tor des Abends.

Nur wenige Minuten zuvor muss auch noch Gladbach-Flügel Herrmann mit einer Knöchelverletzung ins Spital gebracht werden. Was für ein Pech für Sommer und Co.!

Die Ampelkarte von Weltmeister Patrick Kramer in der 39. Minute ist dann der endgültige Genick-Bruch für die Borussia. Zu Zehnt haben Sommer und Co. gegen die heimstarken Berliner, die ohne den gesperrten Stocker antreten und bei denen Fabian Lustenberger nach 56. Minuten ausgewechselt wird, keine Chance. In der zweiten Halbzeit kassieren die Borussen dann noch das 0:3 – wieder ist es Kalou, der einnetzt.

Damit bleibt Berlin auch im fünften Heimspiel der diesjährigen Bundesliga-Saison ungeschlagen und klettert auf den dritten Rang in der Tabelle, Gladbach dagegen bleibt auf dem elften Rang sitzen. (ome)