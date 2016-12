Hafenstadt statt Bankenstadt :  Flüchtet Seferovic wegen Tarashaj nach Portugal?

Einen Spieler, den man unbedingt auch nächste Saison halten will, lässt man nicht zwei Spiele hintereinander auf der Ersatzbank schmoren. So ist es Haris Seferovic in den letzte beiden Partien der Vorrunde gegen Wolfsburg und Mainz passiert. Und man muss das wohl als Zeichen werten, dass Eintracht Frankfurt seinen 24-jährigen Stürmer im Winter loswerden will, bevor er im Sommer ablösefrei ist.

Ersetzt wurde Seferovic in den beiden Spielen ausgerechnet von Landsmann Shani Tarashaj, dem Ex-GC-Spieler, der in der Nati nicht annähernd an Seferovics Status heranreicht. «Eine Ohrfeige für Seferovic», schreibt die Frankfurter Rundschau. Und diese weiss auch, dass Frankfurt dem Stürmer keine Steine in den Weg legen würde. Benfica Lissabon hat bereits länger Interesse am Schweizer signalisiert.

Eintracht Frankfurt überwintert auf Rang 4 der Bundesliga-Tabelle und damit so gut wie seit Jahren nicht. Seferovic hat daran wenig Anteil, nur fünfmal stand er in der Startelf, nur zweimal traf er ins Tor. Trotzdem habe er sich, laut Rundschau, stets korrekt verhalten und keinen Stunk gemacht.

Seferovic ist 2014 für 3,2 Millionen Euro von Real Sociedad zu Frankfurt gestossen. Inzwischen hat er einen Marktwert von 4,5 Millionen. Ob Shani Tarashaj tatsächlich in Seferovics Fussspuren tritt und auch nächste Saison bei Frankfurt spielt, ist ebenfalls unklar. Der 21-Jährige ist von Everton nur ausgeliehen und ab Sommer vertraglich wieder an die Engländer gebunden. (red)