Goalie Neuer verspekuliert sich :  Bayerns Siegesserie reisst gegen Köln

Bayern München – Köln 1:1

Hoppla! Ganz München ist in Wiesn-Laune – nur die Bayern machen nicht mit. Nur wenige Tage nach dem 0:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid gibts für Ancelotti und Co. die nächste Enttäuschung. Die Bayern tun sich gegen Köln äusserst schwer. Fast eine Halbzeit lang dauerts, bis der Bann gebrochen ist. Joshua Kimmich erlöst den souveränen Leader mit einem herrlichen Flugkopfball. Nach gut einer Stunde stockt dem Grossteil in der Allianz-Arena der Atem: Neuer verspekuliert sich bei einer Flanke, Modest lenkt den Ball akrobatisch ins Netz. Der erste Punktverlust der Bayern ist Tatsache – auch weil sie gleich drei Mal am Aluminium scheitern.

Hertha Berlin – Hamburg 2:0

Duell der Gegensätze im Olympiastadion: Da die Berliner, die den zweitbesten Start der Vereinsgeschichte hinlegten, dort der HSV, der noch auf den ersten Sieg der Saison wartet. Und auch unter dem neuen Trainer Markus Gisdol wirds nicht besser. Matchwinner für den Tabellendritten ist Doppeltorschütze Vedad Ibisevic. Wahnsinn! Am Morgen stand Ibisevic noch im Spital. Der 32-Jährige wurde zum zweiten Mal Papa. Beim zweiten Treffer ist auch ein Schweizer massgeblich beteiligt: Valentin Stocker holt den Penalty raus, den Ibisevic verwandelt. Neben Stocker (wird nach 70 Minuten ausgewechselt) spielt auch Fabian Lustenberger von Beginn weg.

Freiburg – Frankfurt 1:0

Abrashi steht bei Freiburg in der Start-Elf, Seferovic darf für Frankfurt von Beginn weg ran. Das Spiel startet turbulent. Nach vier Minuten ist es Grifo, der zur 1:0-Führung für Freiburg einnetzt. Danach ist es vor allem die Eintracht, die das Spielgeschehen bestimmt. Doch die Frankfurter können keinen Profit daraus schlagen. Seferovic, der keine wirklich gefährliche Akzente setzten konnte, wird nach einer Stunde durch Tarashaj ersetzt. Die Eintracht behält das Spiel-Diktat. Und schnuppert immer wieder am Ausgleich. Doch der bleibt aus. Es bleibt beim 1:0. Es ist der neunte Heimsieg in Folge für Freiburg.

Ingolstadt – Hoffenheim 1:2

Elf Minuten sind im Audi-Sportpark gespielt, als Hoffenheims Kramaric einen herrlichen Ball quer durch den Strafraum in den Fünf-Meter-Raum spielt. Dort steht Wagner und der muss nur noch einschieben – 1:0 für Hoffenheim. Bitter für die Ingolstädter, die nach Anstoss besser ins Spiel gefunden haben. Hoffenheim konzentriert sich aufs Kontern. Zehn Minuten vor der Pause erhöht Kerem Demirbay. Der 23-Jährige zieht aus 20 Metern ab und haut das Ding zum 2:0 rein. Doch die Schanzer geben nicht auf. Ex-Luzern-Stürmer Lezcano trifft zum Anschlusstreffer! Doch das Tor zählt nicht – Schiedsrichter Kampka hat ein Offensiv-Foul gesehen: eine harte Entscheidung. Minuten vor Schluss kommt das 2:1 dann doch noch. Hinterseer verwandelt einen Handspenalty. Aber der Anschlusstreffer fällt zu spät. Für Ingolstadt die fünfte Niederlage in Folge. Hoffenheim dagegen ist im Höhenflug – sechstes Spiel ohne Niederlage.

Darmstadt – Bremen 2:2

Nach einer schwachen ersten Hälfte liegt das Heimteam verdientermassen mit 1:0 in Führung. Colak ist per Foulpenalty für das erste Tor zuständig. In Durchgang zwei schlagen die Bremer aber zurück: Nach einem Freistoss gibts ein Durcheinander im 16er der Hausherren, Sané schaltet am schnellsten und drückt den Ball über die Linie. Dann zündet Olympiafahrer Gnabry den Turbo, läuft der Abwehr davon, umkurvt den Goalie und trifft aus spitzem Winkel zum 2:1. Doch nur fünf Minuten später kommt Darmstadt aus dem Nichts zum Ausgleich. Colak schnürt den Doppelpack und besorgt den Endstand. (rmi/mam/rae)