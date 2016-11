Goalie Hitz schlafen Finger ein! :  «Das ist mir auch noch nie passiert»

Über zu wenig Arbeit konnte sich Augsburgs Goalie Marwin Hitz beim 0:0 gegen Hertha Berlin nicht beklagen, trotzdem schlafen unserem Nati-Keeper während des Spiels zwei Finger ein. Der «Kicker» titelt nach Spielschluss «Acht-Finger-Hitz rettet FCA einen Punkt».

Dass einem Goalie im Spiel die Finger einschlafen, hats wohl noch nie gegeben!

BLICK fragt nach: Marwin Hitz, darf man schmunzeln? «Sicher. Es hört sich ja auch komisch an. Das ist mir auch noch nie passiert. Am Anfang war es jedoch schmerzhaft.»

Passiert ist es nach einer Klasse-Parade. «Ich habe den Ball nur noch mit den letzten beiden Fingern erwischt», erklärt Hitz, «doch danach sind mir die zwei Finger eingeschlafen.»

Hitz lässt sich an der Seitenlinie kurz pflegen. Obwohl es danach weiter in den Fingern «kribbelt», spielt er fertig. Und «Acht-Finger-Hitz» bringt seinen Nati-Kollegen Valentin Stocker an den Rand der Verzweiflung.

Nach Spielschluss kann sich Hitz einen Seitenhieb Richtung Stocker nicht verkneifen. «Jetzt muss er eben wieder ein halbes Jahr warten», sagt der 29-jährige Goalie. Stocker sagte vor dem Spiel in einem TV-Interview, dass er bereits Gladbachs Sommer und Dortmunds Bürki bezwungen habe und nun Nati-Goalie Nr. 3 an der Reihe sei.

Übrigens: Die Finger von Hexer Hitz sind mittlerweile wieder aufgewacht.