Lustenberger leitet Hertha-Sieg per Hacke ein!

Ingolstadt-Hertha BSC 0:2

Zweites Spiel, zweiter Sieg – Hertha Berlin bleibt dank dem 2:0 in Ingolstadt erster Verfolger der Bayern. Einen grossen Anteil daran hat Fabian Lustenberger. Mit der Hacke fängt er einen gegnerischen Pass ab und leitet gleichzeitig den Führungstreffer durch Ibisevic ein. Kurz vor Schluss doppelt der Captain nach und sichert den Hauptstädtern die drei Punkte. Valentin Stocker erlebt den Sieg von der Bank aus.

Freiburg-Gladbach 3:1

Die ersten Punkte gibts für Aufsteiger Freiburg! Und das gegen das grosse Borussia Mönchengladbach. Dabei gehen die Gäste standesgemäss in Führung: Thorgan Hazard schlenzt das Leder aus rund 20 Metern kurz vor der Pause in die Maschen! Nicht minder schön aber der Ausgleichstreffer nach einer knappen Stunde: Philipp setzt sich gegen mehrere Abwehrspieler durch und versenkt das Leder im rechten Winkel. Yann Sommer bleibt nur das Nachsehen. Zehn Minuten vor Schluss bringt Philipp das Schwarzwald-Stadion dann endgültig zum Toben: Das 2:1 – die Vorentscheidung. Nur drei Minuten später fällt auch noch das 3:1: Sommer hält Petersen im Strafraum zurück. Der Keeper sieht Gelb und muss vom Penaltypunkt auch noch vom Dänen bezwingen lassen. Neben dem Nati-Keeper spielt auch der zweite Schweizer, Nico Elvedi, durch.

Wolfsburg-Köln 0:0

Keine Tore fallen in Wolfsburg. Der VfL mit Ricardo Rodriguez in der Startformation kontrolliert das Spiel zwar über weite Strecken, bringt den Ball aber nicht an Köln-Goalie Müller vorbei. Daran kann auch Nationalstürmer Mario Gomez nichts ändern. 1211 Tage nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz für Bayern München trägt er heute zum ersten Mal das Trikot der Wölfe.

Leverkusen-Hamburg 3:1

Johan Djourou fehlt seinem HSV wegen einer Oberschenkelzerrung, die er sich gegen Portugal zuzog. Nach einem haarsträubenden Fehler von Bayer-Goalie Leno gehen die Gäste durch Wood zwar in Führung. Doch dann drückt Joker Phjanpalo auf den Startknopf. Erst gleicht der Youngstar zehn Minuten vor Schluss per Kopf aus, in der Nachspielzeit gelingen ihm auch noch die Treffer zwei und drei. Ein Hattrick in nicht einmal einer Viertelstunde - Wahnsinn! Denn: Phjanpalo kommt erst in der 72. Minute aufs Feld – für den blassen Admir Mehmedi.

Darmstadt – Frankfurt 1:0

Im Hessen-Derby zwischen Darmstadt und Frankfurt müssen die Fans lange auf das Tor des Tages warten. Bis in der Nachspielzeit eine zu lange Flanke von Sirigu hinter dem Frankfurt-Keeper in den Winkel fliegt. Gewollt? Wohl nicht! Nati-Stürmer Haris Seferovic kann nichts mehr an der Pleite ändern. Er wird erst eine Minute vor dem Darmstadt-Tor für Meier eingewechselt. (rmi/rae)