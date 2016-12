Gespräche fanden schon statt! :  Timm Klose vor Wechsel zu Djourous HSV?

Der HSV kassiert Gegentore am Laufmeter. 31 sind es bislang in 16 Bundesliga-Spielen in dieser Saison.

Auch Abwehrpatron und Nati-Verteidiger Johan Djourou ist nicht mehr unbestritten. Die Hamburger haben bereits den albanischen Innenverteidiger Marvin Mavraj verpflichtet.

Das ist dem Bundesliga-Dino offenbar nicht genug. Wie die Bild-Zeitung am späten Donnerstagabend berichtet, hat der HSV seine Fühler nach Timm Klose ausgestreckt. Schon vor zwei Wochen hätten sich Trainer Gisdol, Sportchef Beiersdorfer und Klose zum Gespräch getroffen.

Klose will weg von Norwich. Der Basler ist in England in Ungnade gefallen, stand in den letzten sieben Spielen nicht einmal mehr im Kader der ersten Mannschaft! Ein Wechsel zum HSV käme für Klose wie gerufen.

Stellt sich die Frage: Bildet Klose mit Djourou bald ein Schweizer Innenverteidiger-Duo in der HSV-Abwehr? Oder würde Klose bei einem Wechsel Djourou seinen Stammplatz streitig machen?

Das internationale Transferfenster öffnet am 1. Januar. Schon jetzt ist es hochspannend. (rab)