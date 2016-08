Embolo-Debüt geht in die Hose

Breel Embolo startet die Bundesliga-Saison von der Bank aus. Doch der junge Schweizer wird für die 2. Halbzeit eingewechselt.

Embolo übernimmt die Position von Di Santo, spielt bei Schalke also auf dem rechten Flügel.

An der Auswärts-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt kann aber auch Embolo nichts ändern. Alexander Meier erzielt den einzigen Treffer des Spiels bereits in der 13. Minute. Schalke hätte aber auch höher verlieren können, Eintracht-Captain Meier scheitert in der zweiten Hälfte vom Punkt.

Rodriguez trifft – Djourou mit Remis

Nati-Verteidiger Rodriguez trifft gegen Marwin Hitz. Rodriguez hämmert in der 89. Minute einen Freistoss aus 20 Metern an seinem Nati-Kollegen vorbei in den Kasten zum 2:0. Hitz musste sich bereits in der ersten Halbzeit von Didavi (35.) bezwingen lassen.

HSV-Captain Johann Djourou startet mit dem Bundesliga-Dino nicht wunschgemäss. Neuzugang Bobby Wood (30.) bringt den HSV in Front. Ein misslungener Klärungsversuch von Cleber nutzt Hinterseer (79.) zum 1:1-Ausgleich für Ingolstadt.

Aubameyang ist Lewandowski auf den Fersen

Nach dem Hattrick von Robert Lewandowski zum Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen, twittert Pierre-Emericke Aubameyang «wow, and the race is started».

Und der Teamkollege von Roman Bürki – der Schweizer muss sich erst in der Nachspielzeit von Muto (92.) bezwingen lassen – eröffnet die Jagd, erzielt beim 2:1-Sieg, gegen Martin Schmidts Mainz, beide Treffer. Weidmannsheil! (aes)