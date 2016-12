Dortmund feiert Tor-Party :  Gladbach-Elvedi böse von Reus vernascht

Dortmund – Gladbach 4:1

Rabenschwarzer Nachmittag für Nico Elvedi! 64 Minuten sind in Dortmund gespielt, als der ehemalige FCZ-Junior den Ball mit einer verunglückten Brustannahme an Marco Reus vertändelt. Dieser tunnelt ihn auch noch, legt auf Dembele, der das vorentscheidende 3:1 erzielt. Dabei beginnt für Gladbach alles perfekt, Raffael sorgt für die frühe Führung (6.). Doch schon im Gegenzug verliert Elvedi das Duell gegen Reus und Sommer lässt sich in der Goalie-Ecke von Aubameyang erwischen – 1:1 nach sieben Minuten! Angeführt von einem überragenden Reus setzt Dortmund fortan zum Sturmlauf an, spätestens mit dem Elvedi-Bock vor dem 1:3 ist das Genick der Gladbacher gebrochen und die Niederlage besiegelt.

Wolfsburg – Hertha 2:3

Mit den Duos Benaglio/Rodriguez (Wolfsburg) und Stocker/Lustenberger (Hertha) stehen gleich vier Schweizer um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena auf dem Rasen. Für Schlagzeilen sorgen aber andere: Wölfe-Trainer Ismael bringt mit Majoral und Seguin (fliegt später vom Platz) zwei Startelf-Neulinge. Schon nach 18 Minuten haben beide je einmal getroffen, der VfL führt 2:1. Wahnsinn. Doch die Hertha dreht das Ding! Erst legt Lustenberger in der 70. Minute auf für Esswein, der für den 2:2-Ausgleich besorgt ist. In der Schlussphase versenkt Kalou gegen Benaglio einen Penalty zum Sieg. Die Berliner festigen Rang 3!

Leverkusen – Freiburg 1:1

Die Elferdeppen aus Leverkusen machen mal wieder von sich reden. Bereits drei Penaltys hat die Werkself diese Saison verschossen – und heute legt Chicharito noch einen drauf. Kläglich, wie er mit seinem Elfmeter in der 88. Minute scheitert. So bleibts beim 1:1, Leverkusen kommt diese Saison weiter nicht auf Touren. Admir Mehmedi fehlt verletzt.

Hoffenheim – Köln 4:0

Hoffenheim in Ballerlaune! Die Truppe um Jung-Trainer Julian Nagelsmann (29) schiesst Köln gleich mit 4:0 ab und grüsst neu vom erstaunlichen vierten Platz. Die Hoffenheim-Schweizer befinden sich mal wieder in der Nebenrolle. Fabian Schär und Pirmin Schwegler sind nicht im Aufgebot, Steven Zuber schmort 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Bremen – Ingolstadt 2:1

Werder Bremen landet im Abstiegskampf einen ultrawichtigen Dreier. In der 76. Minute würgt Finn Bartels den Ball irgendwie ins Ingolstädter Netz – der viel umjubelte Siegtreffer. Werder schiesst sich somit zumindest vorübergehend weg von den Abstiegsrängen. Bei Ingolstadt spielt der Schweizer Florent Hadergjonaj durch.

RB Leipzig – Schalke

Schnappt der Aufsteiger den Bayern die Leaderposition wieder weg? Zu Gast bei den Bullen ist Schalke 04. Antworten gibts ab 18.30 Uhr.