Embolo schiesst sich gegen Sommer aus der Krise!

Was musste unser Nati-Star in Deutschland an Kritik einstecken. Was prügelten die deutschen Medien auf den 19-Jährigen ein. Nannten ihn ein Schlaffi. Der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte wurde zum Gesicht für die Schalke Krise nachdem man mit fünf Pleiten in fünf Spielen in die Saison gestartet war. «Wann ist er endlich sein Geld wert?», fragte die «Bild»-Zeitung vor dem heutigen Spiel gegen Gladbach.

Und Breel Embolo stopft den Kritikern heute so richtig das Maul! Beweist warum Schalke ihn für 21 Mio. Euro aus Basel geholt hat. Warum er der Prinz in Königsblau werden soll. Embolo ballert sich ausgerechnet vor dem Nati-Zusammenzug gegen seine Nati-Kumpel Yann Sommer und Nico Elvedi aus der Krise! Mit einem Doppelpack.

Der Basler erzielt nach 56 Minuten sein 1. Bundesligator. Trifft auf Vorarbeit von Kolasinac zum 2:0, muss dabei gegen Sommer nur noch einschieben. Choupo-Moting hatte zuvor per Penalty zur Führung getroffen. Den Angriff zum 3:0 durch Goretzka leitet Embolo ein.

Die beste Antwort auf die bissige Frage der «Bild»-Zeitung liefert Embolo in der 83. Minute. Der 19-Jährige nimmt unwiderstehlich Fahrt auf, tankt sich mit seinem Körper gegen Christensen durch, schiebt an Sommer vorbei, wird von Christensen von den Beinen geholt, steht wieder auf und schiebt ins leere Tor ein.

Beim Jubeln hält er sich jeweils die Ohren zu. Zeigt demonstrativ, dass er all die Kritik gar nicht hören will. Das Einzige, was er heute Abend aber hören würde wären die lauten «Embolo! Embolo!»-Rufe der Fans.

Balsam auf die geschundene Seele. Von Schalke. Und von Embolo.

Frei verletzt sich bei Unentschieden

Die gute Nachricht zuerst: Mainz 05 trotzt dem VfL Wolfsburg einen Punkt ab. Die schlechte: Beim 0:0 in der Volkswagen Arena muss Nati-Spieler Fabian Frei in der 57. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Wie lange der 27-Jährige ausfällt und ob er ins Nati-Camp einrückt, steht noch in den Sternen. Ohne Blessur bleibt Ricardo Rodriguez bei den Gastgebern. Er spielt durch. Nicht zum Einsatz bei den Wolfsburgern kommt hingegen Diego Benaglio.