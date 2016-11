Deutscher Clasico im Ticker Bürki und Dortmund wollen die Bayern ärgern

Es ist was los in der Bundesliga!

Aufsteiger RB Leipzig mischt die Meisterschaft auf, hat sich zu einem ernsthaften Titelkandidaten und Bayern-Herausforderer gemausert.

Gestern legte die Hasenhüttl-Truppe vor, rang Leverkusen mit 3:2 nieder. Heisst für die Münchner: Heute muss ein Sieg her – oder die Tabellenführung ist futsch!

Dieses Unterfangen dürfte aber nicht ganz einfach werden. Denn genau jetzt muss der Ligakrösus auswärts beim Erzrivalen Dortmund ran. Dort brennen sie drauf, die Bayern auszubremsen und sich selber wieder eine bessere Ausgangslage im Kampf um die Meisterschale zu verschaffen.

Der «deutsche Clasico» steht auch im Zeichen der Rückkehrer. Hummels und Lewandowski spielten einst für Dortmund. Götze kehrte in den Ruhrpott zurück, weil er es in München nicht gepackt hat. Was, wenn einer dieser drei heute ein Tor schiesst?

Und: Im BVB-Kasten steht mit Roman Bürki bekanntlich ein Schweizer. Hext der Nati-Goalie Schwarz-Gelb zum Sieg?

Die Antworten gibts ab 18.30 Uhr.