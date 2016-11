Deutsche berichten :  Schär und Rodriguez stehen auf der Abschuss-Liste!

Es sind 29 Namen, die «Sportbild» veröffentlicht. «Die Bundesliga sortiert aus», titelt das Sportmagazin. Und schreibt, welche Stars im Winter wechseln könnten.

Darunter Fabian Schär (24), der nach einem Fehler beim Gegentor in Gladbach (1:1) wieder gescholten und in der Pause ausgewechselt wurde. Die Reaktionen in den Zeitungen ärgern Schär.

«Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das ein krasser Fehler von mir war. Aber an einer Aktion werde ich dann gemessen. Der Rest der Halbzeit wird vergessen: Dass ich fast jeden Zweikampf gewonnen und viele Pässe an den Mann gebracht habe. Ich sehe es nicht ein, dass ich medial dann wieder der Buhmann sein soll.»

96 Prozent seiner Pässe kamen an, er gewann 86 Prozent seiner Zweikämpfe. Schär zu «Bild»: «Ich glaube nach wie vor, dass ich die Qualität habe, in der Mannschaft zu spielen. Ich habe das auch schon oft genug bewiesen, dass ich auf hohem Niveau bestehen kann.»

Im Sommer wollte ihn Valencia verpflichten. Und klar ist: Kommt ein entsprechendes Angebot, ist der Innenverteidiger im Winter weg. Zuletzt war auch der Hamburger SV an ihm interessiert, weil seinem Berater ein gutes Verhältnis zu Investor Kühne nachgesagt wurde.

Der zweite Nati-Spieler auf der «Sportbild»-Streichliste ist Ricardo Rodriguez (24). Klar ist: Der Verteidiger wollte im Sommer weg, der VfL war bereit für einen Verkauf. Allerdings kam keine Offerte. Kommt im Winter ein Angebot um die 15 Millionen Euro (Inter und AC Mailand), werden ihm kaum Steine in den Weg gelegt.

Auch wenn Rodriguez-Agent Gianluca Di Domenico sagt: «Ricardo wird von verschiedenen Medien stets umhergereicht und für haltlose Spekulationen missbraucht. Diese Spielchen müssen ein Ende haben. Ricardo konzentriert sich zur Zeit voll und ganz auf Wolfsburg.»

Zumindest bis im Januar.