Desolates Schlusslicht :  Aubameyang kehrt zurück und schiesst den HSV ab

Hamburg – Dortmund 2:5

Am Mittwoch in der Champions League noch kurzfristig aus dem Kader geschmissen, am Samstag bereits wieder der gefeierte Held: Pierre-Emerick Aubameyang zeigt an der Elbe, wieso er für sein Team so wichtig ist. «Niemand will auf Auba verzichten. Wir können unsere Ziele nur mit ihm erreichen», sagt denn auch sein Trainer Thomas Tuchel vor der Partie. Wohlgemerkt: Da weiss Tuchel noch nicht, dass sein Top-Stürmer gegen den HSV drei Treffer erzielen wird. Die Hamburger machen es dem BVB (mit Bürki) aber auch extrem einfach: Schlampig und desorientiert präsentieren sich die Rothosen am 80. Geburtstag von Klub-Legende Uwe Seeler. Riesenbock (zu kurzer Rückpass) von Johan Djourou vor dem 0:2 inklusive...

Bayern – Hoffenheim 1:1

Kein Schweizer Tag in der Allianz Arena. Fabian Schär steht bereits zum dritten Mal in dieser Saison gar nicht erst im Kader der Gäste, Steven Zuber spielt zwar von Beginn an, versenkt die Kugel allerdings im eigenen Kasten (34.). Ein positives Resultat beim Leader gibts trotzdem: 1:1 heissts nach 90 Minuten gegen die Münchner, die in speziellen, ausschliesslich roten Recycling-Trikots aus Ozean-Abfällen antreten.

Leverkusen – Darmstadt 3:2

Bayer muss zwischenzeitlich zwar den Ausgleich hinnehmen, gerät aber dennoch nicht in Gefahr, dieses Spiel zu verlieren. Admir Mehmedi gelingt kein Treffer, er hilft seinem Team während einer Stunde.



Freiburg – Wolfsburg 0:3

Ist das der langersehnte Befreiungsschlag der Wölfe? Die Gäste, bei denen Diego Benaglio trotz Genesung von Koen Casteels im Tor steht, feiern den zweiten Saisonsieg. Grossen Anteil daran hat auch Ricardo Rodriguez, der das erste von zwei Gomez-Toren mit seinem Eckball vorbereitet und den dritten Treffer vom Elfmeterpunkt selbst erzielt.

Ingolstadt – Augsburg 0:2

Lange siehts nach einer Punkteteilung aus, dann schlägt der eingewechselte Bobadilla mit einem Freistoss zu. Altintop macht kurz darauf den Deckel drauf. Mit dabei ist auch ein Schweizer: Marwin Hitz feiert in seinem 100. Bundesliga-Spiel einen Shutout im Augsburg-Tor.

Frankfurt – Köln

beginnt um 18.30 Uhr