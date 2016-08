Hertha Berlin startet mit einem Last-Minute-Sieg in die neue Bundesliga-Saison. Die Hauptstädter kassieren in der Nachspielzeit gegen Aufsteiger Freiburg zwar noch den Ausgleichstreffer, erzielen aber in der 95. Minute die erneute Führung.

Was für eine verrückte Schlussphase!

Fabian Lustenberger, der degradierte Ex-Captain, steht beim Sieg während 90 Minuten auf dem Platz, leitet das Hertha-Mittelfeld.

Vladimir Darida (62.) bringt die Gastgeber auf Vorarbeit des neuen Captains Vedad Ibisevic in Führung. In der dritten von fünf Nachspielminuten steigt Nicolas Höfler nach einem Eckball am höchsten, trifft per Kopfball zum Ausgleich.

Mit der letzten Aktion des Spiels (96.) stellt Julian Schieber den alten Vorsprung wieder her und sichert Hertha den Sieg in Extremis.

Valentin Stocker kommt nicht zum Einsatz, sitzt die komplette Spielzeit auf der Bank.

Das letzte Spiel der ersten Bundesliga-Runde bestreitet heute abend Hoffenheim und Leipzig. Mit Fabian Schär, Steven Zuber und Pirmin Schwegler stehen gleich drei Schweizern im Kader der Sinsheimer. (aes)