VfL Wolfsburg: Koen Casteels lobt Diego Benaglio

Diego Benaglio ist bekanntlich nicht mehr die Nummer eins im Wolfsburg-Tor. Der ehemalige Nati-Goalie verliert zur neuen Saison seinen langjährigen Stammplatz an Koen Casteels. Der 24-jährige Belgier erhält die Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen. Die Nationalmannschaft ist sein grosses Ziel.

Dem «Kicker» verrät Casteels nun, dass sich Bengalio trotz Wachablösung höchst professionell verhält: «Ich finde es klasse, wie Diego sich verhält. An unserem Verhältnis im Training und in der Kabine hat sich überhaupt nichts verändert», so der 1,97-Meter-Mann.

Dass sich Bengalio trotz der Degradierung nicht unterkriegen lässt, zeigt auch dieses Beispiel: Seinen Vertrag bei den «Wölfen» verlängert der Captain bis 2019 – und schlägt unter anderem ein lukratives Angebot der AS Monaco aus, wie er in der «Sport Bild» selbst bestätigt. «Die Ersatzbank ist eine Momentaufnahme, im Fussball geht es oft schnell. Was heute so ist, kann morgen schon wieder ganz anders sein. Mein Weg hier ist noch nicht zu Ende», gibt sich der 33-Jährige kämpferisch.

Vielleicht führt sein Weg auch in die Schweiz zurück. Die Super League sei jedenfalls noch nicht vom Tisch, wie der 61-fache Internationale erst kürzlich zu «BLICK» verrät. (ajf)