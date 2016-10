Bundesliga-Übersicht: Bayern patzen – Gladbach schlampig

Gladbach - HSV 0:0

Yann Sommer und Nico Elvedi stehen beim Heimteam in der Startelf. Das Duell mit Nati-Kollege Johan Djourou (HSV) entfällt, weil dieser an einem Muskelfaser-Riss laboriert. Cleber, sein Ersatz in der HSV-Abwehr, erlebt eine rabenschwarze Startphase: Nach einem Foul gibts Rot (25.), zudem Penalty. Diesen pariert René Adler aber klasse. In der 60. Minute entsteht die kuriose Geschichte des Nachmittags: Gladbach bekommt wieder einen Elfer. Nach Hahn darf nun Stindl ran – aber auch er verschiesst, ballert an die Latte! Gladbach verschenkt zwei Punkte gegen den HSV, es bleibt beim 0:0. Auch, weil Nati-Verteidiger Elvedi in der sechsten Nachspiel-Minute eine Hundertprozentige vergibt.

Frankfurt - Bayern 2:2

Der Bundesliga-Überflieger patzt in Frankfurt! Obwohl die Münchner für das erste Samstags-Tor am 7. Spieltag zuständig sind: Robben dribbelt im Strafraum einen Gegenspieler aus und trifft (10.). Kann Frankfurt die Punkte nun vergessen? Seit dem 23. April 2011 hat die Eintracht gegen Bayern kein Tor mehr erzielt. Doch das Heimteam bricht diese Serie: In der 43. Minute trifft Huszti, Boateng sieht vor dem Strafraum unglücklich aus. In der zweiten Hälfte bestätigt Bayern-Youngster Joshua Kimmich seine gute Form, trifft zum dritten Mal in Serie in einem Bundesliga-Spiel (62., 2:1). Wieder hat Frankfurt die Antwort bereit: Mit einem Mann weniger (Huszti kassiert zuvor Gelb-Rot) trifft Fabian. Frankfurt steht danach hinten rein, rettet das Ergebnis über die Zeit und knöpft den Bayern als erst zweites Team in dieser Bundesliga-Saison Punkte ab. Shani Tarashaj wird übrigens in der 70. Minute eingewechselt, Haris Seferovic bleibt 90 Minuten auf der Bank.

Hoffenheim - Freiburg 2:1

Aufregendes aus Schweizer Sicht gibt es bereits vor dem Spiel: Fabian Schär, der in der Nati derzeit überzeugt, steht nicht im Kader! Mehr dazu hier. Auch die weiteren Schweizer Zuber, Schwegler (verletzt) und Kobel (3. Goalie) sind bei der TSG nicht auf dem Matchblatt. Zum Spiel: In der 34. Minute patzt bei Freiburg Neuzugang Caglar Söyüncü (20) – Hoffenheims Neuzuzug Sandro Wagner nimmt das Geschenk an und trifft. Söyüncü bügelt seinen Fehler mit einem langen Pass auf Niederlechner wieder aus. Dieser trifft nämlich nach schöner Ball-Annahme. Aber wieder rückt Söyüncü ins negative Rampenlicht (81.): Er geht im Strafraum zu ungestüm in den Zweikampf, Kramaric verwertet für Hoffenheim den fälligen Elfmeter.

Köln - Ingolstadt 2:1

«Er musste nicht hier bleiben. Er wollte!» Das sagte vor wenigen Tagen Jörg Schmadtke, Kölns «Geschäftsführer Sport» im «kicker» über Stürmer Anthony Modeste, um den sich im Sommer etliche Transfergerüchte drehten. Dass sich der Franzose in Köln wohl fühlt, zeigt er in der ersten Halbzeit: Sein 1:0 (28.) ist zwar stark offside-verdächtig, aber sehr schön gemacht. Elf Minuten später verwertet Modeste einen Penalty. Obwohl Ingolstadt kurz vor Schluss ebenfalls per Elfmeter verkürzt (90., Hinterseer), bringt Köln die Führung ins Trockene. Florent Hadergjonaj ist Ersatz. (str)