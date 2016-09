Bundesliga: Deutsche gehen auf Breel Embolo von Schalke los

Nach den Niederlagen in Frankfurt (0:1) und zuhause gegen Bayern (0:2) verliert Schalke 04 gestern auch in Berlin gegen die Hertha (0:2). Neuzugang Breel Embolo steht zwar in der Startelf, wird aber zur Pause ausgewechselt.

Brutal: Unser erst 19-jähriges Nati-Juwel avanciert zum Symbol des Schalker Fehlstarts. Dabei war allen klar, dass sich Embolo zuerst an die Bundesliga gewöhnen muss.

Die Deutschen Medien gehen mit Breel sehr hart ins Gericht. «Embolo fand gegen Hertha überhaupt nicht ins Spiel. Der 22-Millionen-Mann, der als Nachfolger für den zu Manchester City gewechselten Nationalspieler Leroy Sané verpflichtet worden war, fiel fast nur mit schlechten Zuspielen und ungeschickter Zweikampfführung auf», schreibt «Welt.de».

Bild schreibt: «Der 22-Mio-Einkauf Embolo ein krasser Ausfall, er musste schon zur Pause duschen...»

Bei «Spiegel.de» wird der Basler bei den «Enttäuschungen des Spiels» aufgelistet. «Embolo wurde mit einer desaströsen Passquote (60 Prozent) zur Halbzeit ausgewechselt.»

Von «Spox» erhält Breel die Note 2. Begründung: «Ohne jede Durchschlagskraft und mit zahlreichen falschen Entscheidungen.»

Manager Christian Heidel (53) ist extrem enttäuscht, sagt zu «BILD»: «Den Saisonstart haben wir uns besser vorgestellt. Wenn wir ein paar Prozent nachlassen, gewinnt Schalke keine Spiele.»

Für Schalke und Embolo gehts bereits am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Köln weiter. Eine neue Chance für Breel, der kürzlich die Schweizer Nati gegen Portugal zum Sieg schoss. (zbi)