Werder-Profi Sambou Yatabaré schrottet Ferrari von Teamkollege

Der Staff und die Spieler des Bundesligisten Werder Bremen treffen sich am Dienstagabend zum Barbecue. Nebst dem leckeren Grillbuffet dürfen sich die Werder-Profis auch ein paar Bier gönnen.

Gemäss Aussage des Team-Managers Frank Baumann (40) hat kein Spieler mit dem Alkohol über die Stränge geschlagen. Lamine Sané fühlt sich trotzdem nicht mehr in der Lage seinen Ferrari selbst nach Hause zu fahren, gibt den Schlüssel seinem Teamkollegen Sambou Yatabaré.

Der Malier nimmt dankend an, freut sich dann aber wohl etwas zu sehr auf den Sportschlitten. In einer Kurve übersieht er das vor ihm fahrende Auto, crasht in den Wagen und kommt erst 50 Meter weiter vorne zum Stillstand.

Die Fahrerin wird durch den Aufprall direkt auf eine Tramhaltestelle geschoben. Sie sagt anschliessend der «Bild»-Zeitung: «Mir ist nichts passiert und der Werder-Spieler war auch putzmunter.» Glück im Unglück also.

Die Bremer würden lieber in der Bundesliga etwas mehr Gas geben, dort stehen sie nach zwei Spielen (und mit einem Torverhältnis von 1:8) am Tabellenende. (aes)